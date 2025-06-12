مصرع طفل غرقا في ترعة بقنا

لقى طالب مصرعه، اليوم الخميس، غرقًا داخل ترعة في قرية الجبلاو، التابعة لدائرة مركز قنا، وتم الدفع بسيارة الإسعاف إلى مكان الواقعة على الفور.

تفاصيل الواقعة بقنا

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة بمصرع طالب غرقًا داخل ترعة في قرية الجبلاو مركز قنا.

وبعد الفحص تبين مصرع أحمد.ص.م، يبلغ من العمر 12 عامًا، غرقًا داخل ترعة في قرية الجبلاو مركز قنا، تم اتتشال الجثة وإيداعها داخل مشرحة مستشفى قنا العام تحت تصرف الجهات المختصة.

فيما تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

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