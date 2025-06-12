الخميس 12 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

نهائي كأس عاصمة مصر، تشكيل فريق البنك الأهلي لمباراة سيراميكا

البنك الأهلي، فيتو
البنك الأهلي، فيتو

 أعلن طارق مصطفى مدرب فريق البنك الأهلي عن تشكيل فريقه لمواجهة سيراميكا، مساء اليوم الخميس، على استاد السلام، في نهائي كأس عاصمة مصر.

 

تشكيل البنك الأهلي لمباراة سيراميكا

حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطي.

خط الدفاع: أمير مدحت، داو سيريل، هشام صلاح، إسحاق يعقوبو.

خط الوسط: سعيدو سيمبوري، محمد فتحى، محمد إبراهيم. 

خط الهجوم: أسامة فيصل، ياو أنور، أحمد ياسر ريان. 

البدلاء: أحمد صبحى، محمد عبد الغني، سيرجي آكا، أحمد النادري، سيد نيمار، أحمد مدبولي، محمد بسيوني، أحمد سعيد، عبد اللطيف جريندو.

 

جوائز كأس عاصمة مصر

 تصل جوائز بطولة كأس عاصمة مصر للموسم الحالي 2024-2025 إلى 25 مليون جنيه.

-يحصل أى نادٍ يشارك على 400 ألف جنيه نظير المشاركة فقط.

-البطل 10 ملايين.

- الوصيف 4 ملايين.

-الثالث 2 مليون.

-الرابع 1.5 مليون.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

طارق مصطفى البنك الاهلي سيراميكا نهائي كأس عاصمة مصر كأس عاصمة مصر فريق البنك الأهلي

مواد متعلقة

صراع ناري على لقب كأس عاصمة مصر الليلة.. موعد مباراة سيراميكا والبنك الأهلي والقناة الناقلة.. مشوار الفريقين بالبطولة.. التاريخ ينحاز لكتيبة علي ماهر.. والقندوسي الغائب الأغلى

أبرزهم القندوسي، أغلى لاعبي سيراميكا والبنك قبل مواجهة نهائي كأس عاصمة مصر

البنك الأهلي ينعى لاعب منتخب مصر للصالات

نهائي كأس العاصمة بين سيراميكا والبنك الأهلي، من يتفوق في القيمة السوقية؟

الأكثر قراءة

بالاسم ورقم الجلوس، رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بالقاهرة والجيزة

الداخلية تكشف حقيقة زيادة رسوم تراخيص السيارات

آل البيت النبوي في مصر، السيدة فاطمة بنت الإمام الحسين أُمُّ اليتامى والمساكين

يحمل ذكرى سيئة مع الأحمر، كل ما تريد معرفته عن حكم مباراة الأهلي وإنتر ميامي

12 جنيهًا انخفاضًا في أسعار البيض الأحمر اليوم الخميس

إلهام شاهين تتراجع عن حلم حتشبسوت بعد مفاجأة بالأشعة المقطعية

الخطيب ينعى محمد جمال لاعب كرة الصالات

بعد أزمته، أول قرار رسمي من الزمالك ضد أحمد حمدي

خدمات

المزيد

سعر القصدير اليوم الخميس 12-6-2025 في الأسواق

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الخميس

استقرار أسعار السكر اليوم الخميس 12 يونيو 2025

سعر كيلو الأرز بالأسواق اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

السجل الذهبي لأبطال كأس العالم للأندية قبل نسخة 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

آل البيت النبوي في مصر، السيدة فاطمة بنت الإمام الحسين أُمُّ اليتامى والمساكين

تفسير رؤية راعي الغنم في المنام وعلاقتها بالخلاف مع مدير العمل

دعاء ليلة الجمعة للوقاية من الفتن والشرور

المزيد
الجريدة الرسمية