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ثقافة وفنون

الأعلى للثقافة يحتفى بيوم البيئة العالمي بمشاركة وزارة البيئة غدا الجمعة

الأعلى للثقافة.فيتو
الأعلى للثقافة.فيتو

 يشارك المركز القومي لثقافة الطفل التابع للمجلس الأعلى للثقافة، مع وزارة البيئة فى الاحتفال باليوم العالمي للبيئة، وذلك غدا الجمعة ١٣ يونيو ٢٠٢٥ بالحديقة الثقافية للأطفال، ضمن برنامج " جمعة وسبت إجازة " وضمن مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان".

احتفالات اليوم العالمي للبيئة

 ويتم تقديم العديد من الورش والعروض الفنية بالتزامن مع احتفالات اليوم العالمي للبيئة ومنها:

  • ورشة تدوير مخلفات
  • ورشة حكي عن التلوث البلاستيكي وكيفية الحفاظ على البيئة ورشة رسم عن البيئة
  • ورشة عمل حظاظة من مخلفات البيئة
  • رسم على الوجه
  • ورشة نحت
  • عرض أراجوز ويتحدث الأراجوز عن حماية البيئة من التلوث البلاستيكي
    جدير بالذكر أن برنامج " جمعة وسبت إجازة " يقام بالحديقة الثقافية يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع ويقدم المركز القومي لثقافة الطفل جميع الأنشطة مجانا للأطفال.

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