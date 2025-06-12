الاستماع لأقوال المتهمين بالتسبب في وفاة عامل ببولاق الدكرور

تستمع نيابة بولاق الدكرور لأقوال للعاملين بأحد المراكز الطبية فى بولاق الدكرور، في اتهام اسرة عامل لهم بالتسبب في وفاته نتيجة حقنه بمضاد حيوي.

وأفادت أسرة العامل المتوفي أن المتهمين أعطوا لنجلهم حقنة مضاد حيوي تسببت في وفاته، لمعاناته من حساسية، مما دفع أفراد من الأسرة لتحطيم بعض محتويات المركز.

وفاة عامل بسبب حقنة مضاد حيوي

البداية، كان قد ورد بلاغ لقسم شرطة بولاق الدكرور، يفيد بتوجيه إحدى الأسر اتهاما للعاملين بمركز طبي في بولاق الدكرور، بالتسبب في وفاة عامل، حيث كان يعاني من أزمة صحية، وتم حقنه بمضاد حيوى، مما أسفر عن وفاته.

وعلي الجانب الآخر، وجه مسئولو المركز الطبي اتهاما لأفراد من أسرة العامل بالاعتداء عليهم وتحطيم محتويات فى المركز، وتحرر محضر بالواقعة، وتم التحفظ على المتهمين، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

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