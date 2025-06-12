نشوب حريق في مبنى تابع لشركة مياه الشرب بقنا

نشب حريق داخل مبنى تابع لشركة مياه الشرب وعدة منازل ومحول كهربائي، بجوار مستشفى طوخ، مركز نقادة، غرب محافظة قنا، وتم الدفع بسيارات الإطفاء والإسعاف إلى مكان الواقعة على الفور.

تفاصيل الواقعة في قنا

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من قوات الحماية المدنية بنشوب حريق في مباني ومحول كهربائي داخل مركز نقادة.

وانتقلت سيارات الإطفاء إلى مكان الواقعة على الفور وتبين بعد الفحص نشوب حريق في مبنى قديم تابع لشركة مياه الشرب، وعدة منازل ومحول كهربائي بجوار مستشفى طوخ في مركز نقادة، وجاري السيطرة على الحريق.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وسبب نشوب الحريق.

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