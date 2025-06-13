الجمعة 13 يونيو 2025
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انفوجراف

من بينهم ثنائي الأهلي.. أفضل هدافي كأس العالم للأندية عبر تاريخه (إنفوجراف)

حسين الشحات، فيتو
حسين الشحات، فيتو

 

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كأس العالم للأندية كريستيانو رونالدو حسين الشحات الأهلي محمد ابو تريكة

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