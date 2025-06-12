الخميس 12 يونيو 2025
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الدقهلية تواصل عقد لجان تظلمات أصحاب الهمم لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة

انعقاد اللجنة بتضامن
انعقاد اللجنة بتضامن الدقهلية، فيتو

 عقدت اليوم لجنة تظلمات للمتقدمين من أصحاب الإعاقات البصرية، الذين لم يحصلوا على بطاقة الخدمات المتكاملة في تضامن الدقهلية..

وذلك تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي، وزير التضامن الاجتماعي، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة ونائب رئيس مجلس الوزراء، واللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، والدكتور محمد العقاد، رئيس المجالس الطبية المتخصصة

 الدقهلية تستمر في عقد لجان تظلمات أصحاب الهمم لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة"

ترأست اللجنة الدكتورة هالة عبد الرزاق جودة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية، بمقر مديرية تضامن الدقهلية، حيث تم مناظرة 60 حالة متقدمة للتظلم. 

 

وقد تم التنسيق مع الدكتور تامر مدكور، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، وبحضور الدكتور وليد الهراس، مدير عام المجلس الطبى، والدكتورة نسرين النمر،  والدكتورة دعاء عبد العاطي، استشاري الإعاقة البصرية، والأستاذة ليلي حسن عبد العزيز، مدير إدارة التأهيل الاجتماعي.

تقديم أوجه الرعاية لذوي الهمم

 

تأتي هذه اللجنة في إطار توجيهات الدولة المصرية بتقديم أوجه الرعاية لذوي الهمم، وتسعى إلى تسهيل حصول أصحاب الإعاقات البصرية على بطاقة الخدمات المتكاملة.

الانعقاد لاستقبال المتقدمين من ذوي الإعاقات المختلفة

وتستمر لجان التظلمات في الانعقاد لاستقبال المتقدمين من ذوي الإعاقات المختلفة، حرصًا على تلبية احتياجاتهم وتسهيل حصولهم على حقوقهم المشروعة.

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