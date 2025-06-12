ننشر أسماء ضحايا حادث انقلاب ميكروباص بصحراوي المنيا

حصلت فيتو على أسماء ضحايا حادث انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي، المار على نطاق محافظة المنيا الذي أسفر عن مصرع 3 أشخاص، وإصابة 11 آخرين.

3 متوفين و11 مصابا، أسماء ضحايا حادث انقلاب ميكروباص بصحراوي المنيا

وضمت قائمة المتوفين كلا من فوزية عبد العزيز عبد الحافظ مزيون، 65 عاما، عبد السميع رياض عبد الله، 77 عاما، ومجهول الاسم والهوية، 20 عاما، فيما أصيب 11 آخرين وهم أحمد محمد سمير، 29 عاما، محمد مصطفي محمود 25 عاما، سيد جمال شاكر، 21 عاما، محمد جمال عبد العزيز 18 عام، محمد سمير أحمد، 51 عاما.

انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي

كما أصيب كل من أشرف رفاعي، 23 عاما، مكة أشرف رفاعي، 5 اعوام، زينب حمزة عبد المولي 30 عام، مصطفي رجب محمود 47 عاما، إجمال عبد الناغي ابوزيد احمد، 62 عاما، محمد علي موسي محمد 70 عاما، جمعيهم من مركز ملوي جنوب محافظة المنيا.

3 متوفين و11 مصابا، أسماء ضحايا حادث انقلاب ميكروباص بصحراوي المنيا

وكانت الأجهزة الأمنية، قد تلقت إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي وتحديدا قبلي محور سمالوط شمال محافظة المنيا.

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتبين وفاة 3 أشخاص وإصابة 11 آخرين تنوعت إصابتهم ما بين كدمات وسحجات وكسور متفرقة بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج مقيمين جميعا في مركز ملوي جنوب محافظة المنيا.

تم نقل المصابين إلى مستشفى سمالوط النموذجي لتلقي العلاج اللازم، وإيداع الجثث داخل مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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