الخميس 12 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

قوات الدفاع الشعبى والعسكرى تنفذ عددا من الأنشطة والفعاليات لدعم المجتمع المدنى

القوات المسلحة المصرية
القوات المسلحة المصرية
ads

نفذت قوات الدفاع الشعبى والعسكرى عددا من المشروعات للتدريب العملى المشترك لإدارة ومجابهة الأزمات والكوارث بمحافظات (الفيوم – مطروح – كفر الشيخ )، بمشاركة الأجهزة التنفيذية لكل محافظة من خلال تنفيذ سيناريوهات تتضمن اصطفاف المعدات والمركبات، والتأكد من كفاءتها وتفهم أطقم التشغيل لمهامهم، فى إطار حرص القوات المسلحة على التعاون مع المجتمع المدنى والتنسيق مع كافة أجهزة ومؤسسات الدولة.

كما تم تفقد معسكرات الإيواء العاجل والتأكد من جاهزيتها، وفى نهاية التدريب بالمحافظات تم تكريم عدد من أسر الشهداء الذين ضحوا بدمائهم وأرواحهم الطاهرة فى سبيل رفعة مصرنا الحبيبة.

ندوات تثقيفية بجامعات الفيوم ومطروح والسادات

 

كما نظمت ندوة تثقيفية مجمعة بجامعة السويس بحضور (2000) طالب وطالبة وعضو هيئة تدريس من (9) جامعات حكومية وخاصة , بالإضافة إلى تنظيم ثلاث ندوات تثقيفية بجامعات الفيوم ومطروح والسادات تم خلالها إلقاء الضوء على المخاطر والتحديات التى تحيط بالدولة المصرية فى ظل المتغيرات الحالية على المستوى الدولى والإقليمى، كذلك الدور والجهود التى تقوم بها الدولة فى مختلف المجالات , أعقبها تكريم عدد من أسر الشهداء وذوى الهمم.

وفى ختام الندوات ألقى اللواء أ ح أسامة عبد الحميد داود قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة للحضور، مشيرًا إلى أهمية امتلاك الوعى الصحيح بحجم التحديات الراهنة وكيفية مجابهتها على نحو يعلى مصلحة الوطن فوق كل إعتبار.

مصابو العمليات الحربية من أبطال القوات المسلحة

 

كما قام قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى يرافقه عدد من طلبة وطالبات الجامعات المصرية بزيارة
مصابى العمليات الحربية من أبطال القوات المسلحة بمستشفى القوات المسلحة بالحلمية للعظام والتكميل تقديرًا لما قدموه من تضحيات لحماية الوطن وصون مقدساته.

ونفذت قوات الدفاع الشعبى والعسكرى (2) معرض منتجات لأبناء مصر من ذوى الهمم بفندق ونادى القوات المسلحة برأس البر ودار المشاة بالقاهرة وذلك بالتعاون مع المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة بهدف تسهيل عرض منتجاتهم، فضلًا عن تنظيم عدد من الزيارات للعاملين بالوزارات والمديريات وطلائع مصر من طلبة الجامعات والمدارس إلى عدد من الوحدات العسكرية والمشروعات التنموية القومية لاطلاعهم على جهود القوات المسلحة وإنجازات الدولة المصرية فى سبيل تحقيق رؤية مصر 2030.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأجهزة التنفيذية الأزمات والكوارث اصطفاف المعدات أجهزة ومؤسسات الدولة القائد العام للقوات المسلحة جامعات المصرية جامعات الفيوم جامعات حكومية حرب القوات المسلحة جامعة السويس

الأكثر قراءة

12 جنيهًا انخفاضًا في أسعار البيض الأحمر اليوم الخميس

بعد أزمته، أول قرار رسمي من الزمالك ضد أحمد حمدي

رئيس الوزراء يصدر 10 قرارات جديدة

السيسي يؤكد الرفض التام لمخططات تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم

هيئة الدواء تحذر من أدوية تتغير صلاحيتها بعد الفتح، ما القصة؟

قرارات جديدة من الأعلى للإعلام بشأن بطولة كأس العالم للأندية

الذهب في زمن العواصف، ارتفاع جديد بجميع العيارات

الشرطة الهندية تعلن العثور على ناجيين اثنين من الطائرة المنكوبة

خدمات

المزيد

سعر القصدير اليوم الخميس 12-6-2025 في الأسواق

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الخميس

استقرار أسعار السكر اليوم الخميس 12 يونيو 2025

سعر كيلو الأرز بالأسواق اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

السجل الذهبي لأبطال كأس العالم للأندية قبل نسخة 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء ليلة الجمعة للوقاية من الفتن والشرور

تفسير رؤية أكل العنب في المنام وعلاقتها بقدوم رزق وفير في القريب

حكماء المسلمين: حماية الأطفال من الاستغلال والمعاناة واجب شرعي وأخلاقي وإنساني

المزيد
الجريدة الرسمية