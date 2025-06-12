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رياضة

تشكيل إنبي لمباراة الإسماعيلي في كأس عاصمة مصر

إنبي، فيتو
إنبي، فيتو

 أعلن حمزة الجمل مدرب فريق إنبي عن تشكيل الفريق البترولي لمواجهة الإسماعيلي، مساء اليوم الخميس، على ملعب السلام، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في بطولة كأس عاصمة مصر.

تشكيل إنبي أمام الإسماعيلي

تاريخ كأس الرابطة (كأس عاصمة مصر)

 وانطلقت مسابقة كأس الرابطة موسم 2022، وتوج بها فيوتشر (مودرن سبورت) حاليًا للمرة الأولى بعد الفوز على غزل المحلة (5-1)، بينما توج سيراميكا كليوباترا بالنسخة الثانية والثالثة بعد الانتصار على المصري بنتيجة (4-1)  بالأولى وطلائع الجيش بالثانية ( 3-1).

وقسمت الرابطة الأندية الـ18 على 4 مجموعات، بواقع مجموعتين تضمان 5 فرق لكل واحدة، ومجموعتين تضمان 4 فرق.

واعتمدت البطولة في مرحلتها الأولى على نظام المجموعات قبل بدء مرحلة الأدوار الإقصائية اعتبارًا من دور ربع النهائي.

وتعد بطولة كأس رابطة الأندية مؤهلة إلى بطولة كأس السوبر المصري بنظامه الجديد الذي يشارك فيه 4 أندية، هي: (بطل الدوري، وبطل كأس مصر، وبطل كأس الرابطة، والفريق الذي يحصل على الكارت الذهبي من اللجنة المنظمة).

وشهدت مباريات دور مجموعات كأس الرابطة المصرية خروج الكبار أو رباعي المربع الذهبي للدوري المصري وهي: الأهلي والزمالك وبيراميدز والمصري.

 

جوائز كأس عاصمة مصر

تصل جوائز بطولة كأس عاصمة مصر للموسم الحالي 2024 لـ25 مليون جنيه.

-يحصل أى نادٍ يشارك على 400 ألف جنيه نظير المشاركة فقط.

-البطل 10 ملايين.

- الوصيف 4 ملايين.

-الثالث 2 مليون.

-الرابع 1.5 مليون.

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أنبي فريق انبي الاسماعيلي كأس عاصمة مصر حمزة الجمل

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