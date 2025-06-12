قرارات جديدة من الأعلى للإعلام بشأن بطولة كأس العالم للأندية

أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، عدة قرارات بالتزامن مع بدء مباريات بطولة كأس العالم للأندية فجر يوم الأحد المقبل 15 يونيو 2025؛ ونظرًا لفروق التوقيت بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية.

وجاءت قرارات المجلس كالتالي:

1- استثناء قنوات MBC صاحبة الحقوق الحصرية لإذاعة مباريات البطولة على الهواء مباشرة من الضوابط المقررة لبث البرامج الرياضية ، وذلك طوال فترة إقامة البطولة بداية من مباراة الافتتاح وحتى المباراة النهائية يوم 13 يوليو 2025.

2- الموافقة على طلب قناة الأهلي بالسماح لها بالتغطية البرامجية لمباريات الفريق في ذات البطولة يومي 15 و24 يونيو 2025، تزامنا مع مبارتي الفريق الأولى والثالثة لإقامة هاتين المبارتين فجرًا.



وفي سياق متصل أعلن المجلس الاعلى لتنظيم الإعلام عودة جميع القنوات للعمل بالتوقيتات المحددة بالقرار رقم 28 لسنة 2024 بشأن ضوابط بث البرامج الرياضية اعتبارا من يوم السبت الموافق 14 يونيو 2025.

ويأتي ذلك على خلفية انتهاء الموعد المحدد للاستثناءات التي أعلن عنها المجلس في بيانه الصادر بتاريخ 3 يونيو 2025 وذلك بعد انتهاء مباريات مسابقتي دوري نايل وكأس مصر ومعسكر النادي الأهلى بالولايات المتحدة استعدادا لبطولة كأس العالم للأندية.

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