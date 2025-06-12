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محافظات

التحفظ على 12500 لتر خل مغشوش خلال حملة مكبرة بسوهاج (صور)

المضبوطات
المضبوطات

 تمكنت مراقبة الأغذاية بمديرية الصحة بسوهاج من ضبط كميات كبيرة من الخل المغشوش بأحد مخازن السلع الأساسية بمركز المراغة شمال محافظة سوهاج، وتم التحفظ على المضبوطات.

 

ضبط 13 ألفا و800 زجاجة خل غير صالح للاستخدام بسوهاج

 وأوضح الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج، أن إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بسوهاج من ضبط ١١٥٠ كرتونة من الخل بإجمالي ١٣٨٠٠ عبوة مايقرب من ١٢٥٠٠ لتر من الخل المغشوش وغير الصالح للاستخدام، وتم سحب العينات اللازمة لعملية الظبط، وتم تحرير المحضر  اللازم وإرسالها للنيابة العامة لتأييد عملية الضبط.
 
كما أكد " دويدار" أن الحملات مستمر لضمان وصول غذاء صحي وأمن لجميع المواطنين موجهًا إدارة مراقبة الأغذية بتكثيف حملاتها اليومية على مدار الساعة.

 

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