تعرف على أسماء أوائل الشهادة الابتدائية الأزهرية بسوهاج

أعلنت منطقة سوهاج الأزهرية، بقيادة الدكتور محمد حسني، اليوم الخميس، أسماء الطلاب العشر الأوائل للشهادة الابتدائية للعام الدراسي 2024 /2025 م، وذلك بحضور محمد صلاح، رئيس كنترول الشهادة الابتدائية.

أوائل الشهادة الابتدائية للعام الدراسي بسوهاج ورئيس المنطقة يهنئ الطلاب

من جانبه هنأ الدكتور محمد حسني، رئيس الإدارة المركزية، الطلاب والطالبات الأوائل مبديًا سعادته بهذا المستوى المشرف لطلاب منطقة سوهاج كما أعرب عن تقديره للجهد المبذول من قِبل أولياء الأمور في رعايتهم ومتابعتهم لأولادهم وحرصهم على تحقيق التفوق، متمنيًا لهم دوام النجاح والتقدم.

جدير بالذكر أن عدد الطلاب المتقدمين للشهادة الابتدائية هذا العام (14305)،بلغ عدد الناجحين (11432) طالبا وطالبة بنسبة (81٪)

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