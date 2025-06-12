الخميس 12 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تعرف على أسماء أوائل الشهادة الابتدائية الأزهرية بسوهاج

اعتماد نتيجة الشهادة
اعتماد نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية

أعلنت منطقة سوهاج الأزهرية، بقيادة الدكتور محمد حسني، اليوم الخميس، أسماء الطلاب العشر الأوائل للشهادة الابتدائية للعام الدراسي 2024 /2025 م، وذلك بحضور محمد صلاح، رئيس كنترول الشهادة الابتدائية.

 أوائل الشهادة الابتدائية للعام الدراسي بسوهاج ورئيس المنطقة يهنئ الطلاب

من جانبه هنأ الدكتور محمد حسني، رئيس الإدارة المركزية، الطلاب والطالبات الأوائل مبديًا سعادته بهذا المستوى المشرف لطلاب منطقة سوهاج كما أعرب عن تقديره للجهد المبذول من قِبل أولياء الأمور في رعايتهم ومتابعتهم لأولادهم وحرصهم على تحقيق التفوق، متمنيًا لهم دوام النجاح والتقدم.

جدير بالذكر أن عدد الطلاب المتقدمين للشهادة الابتدائية هذا العام (14305)،بلغ عدد الناجحين (11432) طالبا وطالبة بنسبة (81٪)

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الشهادة الإبتدائية الدكتور محمد حسنى أوائل الشهادة الابتدائية كنترول الشهادة الابتدائية عدد الطلاب المتقدمين منطقة سوهاج الازهرية

مواد متعلقة

مأساة تهز سوهاج، عامل ينهي حياة 3 من أبنائه ويشنق نفسه

تقديرا لتفانيه في عمله، تكليف موظف حماية الأراضي بسوهاج مديرا لإدارة البساتين بمديرية الزراعة

محافظ سوهاج يعقد اللقاء الجماهيري الأسبوعي للاستماع إلى شكاوى وطلبات المواطنين

بسبب الثأر، مقتل شاب بوابل من الرصاص في محطة سكة حديد جرجا بسوهاج

نائب محافظ سوهاج يشارك الأطفال بمؤسسة البنين احتفالهم بعيد الأضحى (صور)

مكافأة بعد الاعتداء، وزير الزراعة يصرف 25 ألف جنيه لضحية حملة الإزالة بسوهاج

وزير الزراعة يزور مسؤول حماية الأراضي بسوهاج المعتدى عليه خلال تنفيذ قرار إزالة 

وكيل الصحة بسوهاج يفاجئ مستشفى طهطا رابع أيام العيد (صور)

الأكثر قراءة

القوانين لازم تتغير، ساويرس يوجه رسالة بشأن حبس شباب أنقذوا مصابين في حوادث طرق

بعد التراجعات الأخيرة، سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم

تعليق برلماني بشأن موقف مصر من قافلة الصمود

برئاسة السيسي وولي العهد، تعرف على أهداف مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي

آخر مستجدات تطور الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة والرياض بقيادة الرئيس السيسي وولي العهد

أخبار مصر: زلزال قوي قرب مصر، هذا ما فعله ساويرس مع نجل شهيد شاحنة البترول، مدرب الأهلي يدعم غزة، أمريكا تستعد لضرب إيران

بعد تصديق السيسي، الجريدة الرسمية تنشر النص الكامل لتعديل قانون الثروة المعدنية

مونديال الأندية، مباراة الأهلي وإنترميامي تحت حماية قوات الهجرة والحدود الأمريكية

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز بالأسواق اليوم الخميس

تعرف على سعر كيلو النحاس الأحمر اليوم الخميس

سعر السمك اليوم، ارتفاع المكرونة سويسي 60 جنيها وانخفاض كبير في البوري

5 أيام عجاف، الأرصاد تحذر من طقس اليوم حتى الثلاثاء المقبل، ماذا سيحدث؟

المزيد

انفوجراف

5 شروط لعضوية صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكماء المسلمين: حماية الأطفال من الاستغلال والمعاناة واجب شرعي وأخلاقي وإنساني

صيغة الإمام الشافعي للصلاة على سيدنا محمد

ما حكم زيارة مسجد الجمعة في المدينة المنورة وما فضله؟

المزيد
الجريدة الرسمية