صبرة القاسمي: ظهور زعيم القاعدة الجديد يكشف إفلاس التنظيم وتخبطه

كشف الدكتور صبرة القاسمي، الباحث في شؤون التيارات الإسلامية، عن الأسباب الكامنة وراء الظهور العلني والنادر لوجه زعيم تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، سعد بن عاطف العولقي، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل تحولًا غير مسبوق في سلوك هذه التنظيمات التي اعتادت التخفي والاختباء، مما يعكس حالة من الإفلاس الاستراتيجي والتنظيمي يعيشها الإرهاب في الوقت الراهن.

وأوضح القاسمي لـ فيتو أن العولقي تولى قيادة تنظيم القاعدة في جزيرة العرب في مارس 2024، عقب إعلان وفاة سلفه خالد باطرفي، الذي بدوره كان قد تسلم القيادة بعد مقتل قاسم الريمي، مشيرًا إلى أن هذا التسلسل السريع في القيادة يعكس "اضطرابًا داخليًا شديدًا" وضربات متلاحقة أفقدت التنظيم رموزه التاريخيين.

وأشار القاسمي إلى أن ظهور العولقي بوجهه العلني، خلافًا لما اعتاد عليه قادة التنظيمات الإرهابية، يحمل عدة دلالات:

محاولة يائسة لإعادة بناء الصورة: يسعى التنظيم لتقديم "وجه جديد" في محاولة لاستقطاب مجندين جدد أو إعادة إحياء حماسة الموالين.

دليل على الإفلاس القيادي: ضعف الخيارات المتاحة داخل التنظيم قد دفعه إلى تسويق شخصية جديدة رغم المخاطر الأمنية.

رسالة للتنظيمات الأخرى: يهدف الظهور إلى الإيحاء بقدرة القاعدة على تجديد قيادتها رغم الضربات الموجعة، في محاولة لرفع معنويات الحلفاء من التنظيمات الإرهابية.

استهداف محور الاعتدال العربي

وحذر القاسمي من دعوة العولقي إلى استهداف مصر والأردن، مشيرًا إلى أن هذا التوجه ليس عبثيًا، بل جزء من خطة تستهدف زعزعة استقرار دول الاعتدال العربي. وقال إن مصر والأردن، إلى جانب السعودية والإمارات، يشكلون جبهة صلبة ضد الإرهاب، مما يجعلهم أهدافًا أساسية لهذه التنظيمات التخريبية.

ووصف القاسمي حديث العولقي عن "الوحدة العملياتية لتحرير القدس" بأنه محاولة رخيصة لاستغلال المشاعر الدينية، مؤكدًا أن هذه التنظيمات لم تخدم القضية الفلسطينية يومًا، بل أضرت بها وشوهتها. وأكد أن تحرير القدس لن يأتي على أيدي قتلة الأبرياء، بل من خلال وحدة الأمة وتحركها المسؤول والمشروع.

وختم القاسمي حديثه بالإشارة إلى أن توقيت الخطاب والظهور لا يخلو من بعد استراتيجي، حيث تسعى القاعدة إلى بث حالة من الارتباك والتشويش الذهني لدى الشباب، مستخدمة سلاح "المظلومية" و"تشويه الحقائق" لاستدرار التعاطف وتحقيق مكاسب دعائية في وقت تواجه فيه التنظيمات الإرهابية عزلة وتراجعًا غير مسبوق.

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