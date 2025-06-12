وزير الثقافة يفتتح المعرض الاستعادي للراحل أشرف الحادي (صور)

افتتح الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، المعرض الاستعادي للفنان الراحل أشرف الحادي، تحت عنوان “الفنان النبيل”، وذلك بمركز الجزيرة للفنون بالزمالك، بحضور الدكتور وليد قانوش، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، والدكتور أحمد رجب صقر، إلى جانب عدد من الفنانين والنقاد ومحبي الفنان الراحل. ويستمر المعرض حتى 26 يونيو الجاري.

معرض “الفنان النبيل” بمركز الجزيرة للفنون

ويأتي المعرض الاستيعادى للفنان الراحل أشرف الحادي بعنوان “ الفنان النبيل” في إطار حرص وزارة الثقافة على تكريم رواد الفن التشكيلي الذين أثروا المشهد الفني المصري بإبداعاتهم وتجاربهم المتميزة. ويضم المعرض مجموعة منتقاة من أعمال الفنان الراحل، التي تعكس محطات بارزة في مسيرته الفنية والأكاديمية.

وخلال الافتتاح، قال الدكتور أحمد فؤاد هنو قائلًا: “يمثل الفنان أشرف الحادي نموذجًا للفنان المثقف والباحث، الذي لم يكتفِ بممارسة الفن، بل عمل على تعميق رؤيته الجمالية من خلال الدراسة والتجريب. ويأتي هذا المعرض تكريمًا لمسيرته الثرية، وتقديرًا لعطائه المميز في مجال الجرافيك والفنون البصرية”.

من هو الفنان أشرف الحادي

ويُعد الفنان أشرف الحادي من أبرز فناني الجرافيك في مصر، حيث حصل على بكالوريوس الفنون الجميلة (قسم الجرافيك) من جامعة المنيا، ثم واصل دراسته ليحصل على دبلوم في النقد الفني وعلم الجمال من الجامعة ذاتها عام 1993، تلاه ماجستير في الفنون من جامعة حلوان، ودراسات متقدمة في أكاديمية الفنون الجميلة بمدينة فلورنسا الإيطالية عام 2004، ثم دراسات تخصصية عن الورق في معهد التكنولوجيا بكيوتو باليابان عام 2009. وقد تُوّجت مسيرته الأكاديمية بالحصول على درجة الدكتوراه في فلسفة الفن من جامعة المنيا. شارك في العديد من المعارض الفردية والجماعية داخل مصر وخارجها، ونال عددًا من الجوائز المهمة، مما جعله علامة مميزة في تاريخ الفن المصري المعاصر.

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