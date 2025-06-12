بدء تسليم أراضي بيت الوطن المرحلة الثامنة التكميلية بالعبور الجديدة 22 يونيو

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بدء تسليم 136 قطعة أرض سكنية "أكثر تميزًا" بالحي 39 "منطقة 2600 فدان" سابقًا والمخصصة للعاملين بالخارج بالمرحلة الثامنة التكميلية بمشروع بيت الوطن بمدينة العبور الجديدة، وذلك اعتباراَ من يوم الأحد 22/6/2025، وحتى يوم الثلاثاء 5/8/2025، وفقًا للمقرر من جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة.

وشدد وزير الإسكان، على ضرورة تيسير عملية تسليم الأراضي السكنية للمستفيدين، والتنظيم الجيد لعملية التسليم، وتلافي أي ملاحظات، بجانب مراجعة أعمال المرافق" مياه – صرف" بمواقع تسليم قطع الأراضي.

وأوضح الدكتور مهندس أحمد إسماعيل، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، أنه سيتم تسليم قطع الأراضي من مسلسل 1: مسلسل 6، القطعتين 2 – 16، بلوك 26005، والقطعة 10، بلوك 26006، والقطعة 18 بلوك 26027، والقطعة 8 بلوك 26028، يوم الأحد 22/6/2025، والقطعة 42 بلوك 26028، والقطعة 7 بلوك 26029، والقطعة 9 بلوك 26030، والقطعة 3 بلوك 36033، والقطعة 10 بلوك 26034، يوم الإثنين 23/6/2025، والقطع 6 – 19 – 22 بلوك 26035، والقطعة 34 بلوك 26036، والقطعة 12 بلوك 26037، يوم الثلاثاء 24/6/2025، والقطعتين 27 – 31 بلوك 26037، والقطعة 6 بلوك 26038، والقطعة 7 بلوك 26039، والقطعة 6 بلوك 26042، يوم الأربعاء 25/6/2025، والقطعة 7 بلوك 26043، والقطع 13 – 21 – 32 بلوك 26044، والقطعة 3 بلوك 26046، يوم الأحد 29/6/2025، والقطعتين 14 – 27 بلوك 26046، والقطعة 17 بلوك 26047، والقطعتين 3 – 11 بلوك 26048، يوم الإثنين 30/6/2025، والقطعة 17 بلوك 26049، والقطعتين 2 – 25 بلوك 26050، والقطعتين 7 – 8 بلوك 26051، يوم الثلاثاء 1/7/2025، والقطعة 9 بلوك 26051، والقطع 2 – 5 – 15 – 17 بلوك 26052، يوم الأربعاء 2/7/2025.

وقال: سيتم تسليم القطع 15 – 20 - 25 – 28 – 33 بلوك 26053، يوم الأحد 6/7/2025، والقطعة 34 بلوك 26053، والقطع 1 – 4 – 5 – 6 بلوك 26054، يوم الإثنين 7/7/2025، والقطع 7 – 8 – 9 – 10 – 11 بلوك 26054، يوم الثلاثاء 8/7/2025، والقطع 12 – 13 – 14 – 15 – 16 بلوك 26054، يوم الأربعاء 9/7/2025، والقطع 17 – 18 – 19 – 20 بلوك 26054، يوم الخميس 10/7/2025.

وأضاف: سيتم تسليم القطع 1 – 2 – 3 – 4 – 6 بلوك 26055، يوم الأحد 13/7/2025، والقطع 7 – 8 – 9 بلوك 26055، والقطعتين 1 – 2 بلوك 26056، يوم الإثنين 14/7/2025، والقطع 3 – 4 – 5 – 6 – 7 بلوك 26056، يوم الثلاثاء 15/7/2025، والقطع 8 – 9 – 12 – 13 – 14 بلوك 26056، يوم الأربعاء 16/7/2025، والقطعة 15 بلوك 26056، والقطع 26 – 29 – 43 – 48 بلوك 26057، يوم الخميس 17/7/2025، والقطعة 50 بلوك 26057، والقطعتين 4 – 9 بلوك 26058، والقطعة 6 بلوك 26059، والقطعة 4 بلوك 26061، يوم الأحد 20/7/2025، والقطعة 13 بلوك 26061، والقطعتين 3 – 19، بلوك 26062، والقطعتين 14 – 15 بلوك 26063، يوم الإثنين 21/ 7/ 2025، والقطعة 8 بلوك 26064، والقطعتين 6 – 19 بلوك 26065، والقطعة 2 بلوك 26066، والقطعة 1 بلوك 26067، يوم الثلاثاء 22/7/2025، والقطع 2 – 3 – 4 – 5 – 6 بلوك 26067، يوم الأربعاء 23/7/2025، والقطع 7 – 8 – 9 – 11 – 12 بلوك 26067، يوم الأحد 27/7/2025، والقطع 13 – 16 – 17 – 18 – 19 بلوك 26067، يوم الإثنين 28/7/2025،والقطع 21 – 22 – 23 – 24 – 25 بلوك 26067، يوم الثلاثاء 29/7/2025، والقطع 26 – 27 – 28 – 30 – 31، بلوك 26067، يوم الأربعاء 30/7/2025، والقطع 32 – 34 – 35 – 36 – 37 بلوك 26067، يوم الخميس 31/7/2025، وتخصيص الأيام الأحد 3/8/2025، والإثنين 4/8/2025، والثلاثاء 5/8/2025، للذين تخلفوا عن الاستلام في المواعيد السابقة.

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