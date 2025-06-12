الخميس 12 يونيو 2025
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إصابة 10 أشخاص في انقلاب ميكروباص بالمنيا (صور)

بينهم طلاب، إصابة
بينهم طلاب، إصابة 10 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بالمنيا

أصيب 10 أشخاص في انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي المار على نطاق محافظة المنيا. 

وكانت الأجهزة الأمنية، تلقت إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي وتحديدا أمام مدخل قرية ام قمص التابعة إداريا لمركز ملوي جنوب محافظة المنيا.

انقلاب ميكروباص في ملوي بالمنيا  

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين إصابة 10 أشخاص تنوعت إصابتهم ما بين كدمات وسحجات وكسور متفرقة بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج مقيمين جميعا في مركز ديروط بمحافظة أسيوط.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. 

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