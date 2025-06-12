برئاسة السيسي وولي العهد، تعرف على أهداف مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا رقم 55 لسنة 2025 بشأن الموافقة على محضر تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي.

تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي

وشمل القرار الموافقة على محضر تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي انطلاقًا من الروابط التاريخية الوثيقة التى تجمع جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، واستنادًا إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، بتعزيز العلاقات والتعاون بين البلدين الشقيقين.

واتفقت حكومتا البلدين على الآتي:

أولًا - يشكل - بموجب هذا المحضر - مجلس تنسيق أعلى مصرى سعودي، يتولى رئاسة الجانب المصرى فيه رئيس جمهورية مصر العربية ويتولى رئاسة الجانب السعودى فيه ولى العهد رئيس مجلس الوزراء.

ثانيًا - يتألف المجلس - إضافة إلى رئيسى الجانبين – من عدد من الوزراء والمسؤولين من البلدين فى المجالات ذات الصلة بالمهمات المسندة إليه، ويقوم كل جانب بتزويد الجانب الآخر بأسماء ممثليه فى المجلس، ويكون لكل جانب أمين يتولى التنسيق مع نظيره فى الجانب الآخر واتخاذ ما يلزم لتنفيذ المهمات المنصوص عليها فى هذا المحضر.

تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي

ثالثًا- يهدف المجلس إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين فى جميع المجالات، وبخاصة: السياسية والأمنية، والاقتصادية، والتجارية، والاستثمارية والتعليمية والصحية، والزراعية والبيئية، والثقافية والصناعية، والتقنية، والاتصالات، والنقل، والتعاون الرقمي، والبنى التحتية، والطاقة.

رابعًا: يعقد المجلس اجتماعاته دوريًا وبالتناوب فى بلدى الجانبين، وللمجلس أن يعقد اجتماعات استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وله تشكيل لجان تحضيرية لمساندته فى إنهاء المهمات المسندة إليه.

خامسًا - يعد أمينا الجانبين محضرًا مشتركًا يتضمن حوكمة لأعمال المجلس ولجانه ومهماتها وآليات التنسيق والتواصل بما يكفل تحقيق الغايات المنشودة من تشكيل المجلس، وتعتمد الحوكمة بموافقة رئيسى الجانبين.

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