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محافظات

إصابة 4 أشخاص بينهم سيدة وطفلة في مشاجرة بقنا

إصابة 4 أشخاص بينهم
إصابة 4 أشخاص بينهم سيدة وطفلة في مشاجرة بقنا

أصيب 4 أشخاص، في مشاجرة مع آخرين في مركز أبوتشت، شمال محافظة قنا، وتم نقلهم إلى المستشفى، لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

 

تفاصيل الواقعة بقنا

كانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات بورود بلاغ يفيد إصابة 4 أشخاص إثر التعدي عليهم بالضرب في مركز أبوتشت.

بالانتقال والفحص، تبين إصابة “عائشة.م.م”، 26 عامًا، “إسلام.إ.ع”، 12 عامًا، “حسين.ع.م”، 15 عامًا، وشقيقته “سلمى.ع.م”، 13 عامًا، إدعاء التعدي عليهم بالضرب من آخرين في مركز أبوتشت.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى أبوتشت العام، لتلقي العلاج اللازم، وحُرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات، والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وضبط المتهمين.

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