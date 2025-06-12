انفجر في وشه، مصرع فني تكييف في قنا

أصيب فنى تكييف، في انفجار جهاز تكييف أثناء صيانته لجهاز تكييف بقنا وتم نقله لمستشفى قنا لتلقى العلاج إلا أنه توفى أثناء نقله للمستشفى بقنا.

تفاصيل الواقعة بقنا



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا إخطارا من الإسعاف برئاسة الدكتور محمد فؤاد يفيد ورود بلاغ بإصابة فنى تكييف عقب انفجار جهاز تكييف أثناء صيانته بمنطقة أرض الدقينى بقنا، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.



بالانتقال والفحص تبين إصابة "عاطف.م.خ" 45 عاما فنى تكييف أثناء صيانة جهاز تكييف عقب انفجاره وجرى نقله إلى مستشفى قنا العام لتلقي العلاج اللازم، إلا أنه وافته المنية أثناء نقله للمستشفى وتم إيداعه مشرحة المستشفى تحت تصرف الجهات المختصة.



تحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لتتولى التحقيقات والتي كلفت إدارة البحث الجنائي بتكثيف الجهود لكشف ملابسات الحادث.

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