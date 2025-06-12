إحالة طبيب وحدة صحة حجازة للتحقيق في قنا

أجرى فراج الوحش رئيس مركز قوص، جنوب محافظة قنا، مرورا مفاجئا على وحدتي الكلالسة وحجازة الصحيتين لمتابعة سير العمل بهما والاطمئنان على مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين كونهما تقرر لهما العمل بنظام الـ 24 ساعة على مدى اليوم لاستقبال المرضى من أهالي القرية والقرى المجاورة لهما.

وأحال رئيس المركز، طبيب وحدة حجازة إلى التحقيق لعدم تواجده بمقر عمله، فيما تفقد أقسام الاستقبال وعيادة الأسنان بوحدة الكلالسة واطمأن من وجود كافة الأدوات المستخدمة في حالة الطوارئ الخاصة بلدغات العقارب وعضلات الكلاب.

وأكد رئيس المركز فراج الوحش على استمرار الجولات الميدانية المفاجئة على المستشفيات والوحدات الصحية لضبط الأداء ومتابعة سير العمل بالمؤسسات لضمان تقديم خدمة علاجية تليق بالمواطنين.

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