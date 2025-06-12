عثمان ديمبلي يتفوق على لامين يامال في جولة جديدة قبل سباق الكرة الذهبية

تفوق عثمان ديمبلي، نجم منتخب فرنسا وفريق باريس سان جيرمان، على لامين يامال جناح نادي برشلونة ومنتخب إسبانيا الواعد، في جولة جديدة بالسباق المشتعل بينهما على الفوز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم.

ديمبلي يتفوق على لامين يامال في تصويت جماهيري

وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية نقلا عن استطلاع رأي أجرته شبكة "إبسوس"، أن 44% من الجماهير الفرنسية ترى أن ديمبلي هو الأحق بالفوز بالكرة الذهبية بعد دوره البارز في تتويج بي إس جي بلقب دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه.

وانتزع العملاق الباريسي اللقب الأوروبي بعد فوز كاسح على إنتر ميلان بنتيجة 5-0 في المباراة النهائية التي أقيمت يوم 31 مايو الماضي على ملعب أليانز أرينا، معقل نادي بايرن ميونخ الألماني.

وأشار الاستفتاء ذاته إلى أن يامال يحل ثانيا بنسبة تصويت 21%، متساويا مع كيليان مبابي نجم ريال مدريد الإسباني.

أرقام لامين يامال وديمبلي ومبابي هذا الموسم

وحقق يامال الثلاثية المحلية مع برشلونة هذا الموسم، وفضية دوري أمم أوروبا مع المنتخب الإسباني، بينما حقق ديمبلي ومبابي برونزية دوري الأمم بعد الفوز على ألمانيا 2-0.

وفي موسمه الأول مع ريال مدريد توج مبابي بلقبي كأس السوبر الأوروبي وكأس القارات للأندية "فيفا إنتركونتيننتال".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.