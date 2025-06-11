الإسباني ألجواسيل مدربا جديدا لفريق الشباب السعودي

تمكن نادي الشباب السعودي من إتمام إجراءات الاتفاق مع الإسباني إيمانول ألجواسيل، المدير الفني السابق لفريق ريال سوسيداد، من أجل تولي قيادة الليوث في الموسم الجديد، خلفا للتركي فاتح تريم.

تفاصيل اتفاق الشباب السعودي مع ألجواسيل

ووفقا لصحيفة "الرياضية" السعودية، فإن الشباب اتفق نهائيًا مع ألجواسيل، لتولي المنصب لمدة موسمين، وسيتم تمويل الصفقة من مداخيل النادي.

وكان ألجواسيل قد أنهى ارتباطه بسوسيداد، مع ختام الموسم الماضي 2024-2025، بعد 6 مواسم قضاها على رأس الجهاز الفني.

وقاد المدرب الإسباني فريقه السابق للتتويج بكأس الملك، والتأهل إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، في عام 2024.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.