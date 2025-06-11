الأربعاء 11 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الإسباني ألجواسيل مدربا جديدا لفريق الشباب السعودي

الشباب السعودي، فيتو
الشباب السعودي، فيتو

تمكن نادي الشباب السعودي من إتمام إجراءات الاتفاق مع الإسباني إيمانول ألجواسيل، المدير الفني السابق لفريق ريال سوسيداد، من أجل تولي قيادة الليوث في الموسم الجديد، خلفا للتركي فاتح تريم.

تفاصيل اتفاق الشباب السعودي مع ألجواسيل 

ووفقا لصحيفة "الرياضية" السعودية، فإن الشباب اتفق نهائيًا مع ألجواسيل، لتولي المنصب لمدة موسمين، وسيتم تمويل الصفقة من مداخيل النادي.

وكان ألجواسيل قد أنهى ارتباطه بسوسيداد، مع ختام الموسم الماضي 2024-2025، بعد 6 مواسم قضاها على رأس الجهاز الفني.

وقاد المدرب الإسباني فريقه السابق للتتويج بكأس الملك، والتأهل إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، في عام 2024.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الشباب السعودي نادي الشباب السعودي إيمانول ألجواسيل ألجواسيل فاتح تريم

مواد متعلقة

النصر السعودي يقترب من ضم مدافع بايرن ميونخ

الهلال السعودي يتجه لصفقة مفاجئة قبل كأس العالم للأندية

الهلال السعودي يقترب من ضم ظهير أيسر روما الإيطالي

بعد اتصال إنزاجي به شخصيا، أوسيمين على أعتاب الهلال السعودي براتب استثنائي

الأكثر قراءة

ظهرت الآن، نتيجة صفوف النقل بمحافظة الجيزة بالاسم ورقم الجلوس

أمريكا ترفع حالة التأهب بقواعدها فى الشرق الأوسط وتخلى موظفيها من 3 دول عربية

مأساة تهز سوهاج، عامل ينهي حياة 3 من أبنائه ويشنق نفسه

توفيق عكاشة: إسقاط عضويتي من البرلمان ليس بسبب السفير الإسرائيلي (فيديو)

إحالة أوراق اثنين من المتهمين بقتل نجل سفير سابق بالشيخ زايد للمفتي

توفيق عكاشة عن الجامعة العربية: ما أُقيم بقرار استعماري لا يمكن البناء عليه (فيديو)

بيان مصري حول الضوابط التنظيمية لزيارة المنطقة الحدودية المحاذية لقطاع غزة

انهيار عقار مكون من 3 طوابق بالمنيا (صور)

خدمات

المزيد

واتساب يعلن عن ميزة جديدة لـ الصور بالتحديث الجديد 2025

سعر جرام الذهب في التعاملات المسائية، عيار 21 يصل لهذا الرقم

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأربعاء 2025.6.11

تراجع سعر صرف الدولار في البنوك المصرية بختام تعاملات اليوم الأربعاء 11-6-2025

المزيد

انفوجراف

قرارات عاجلة من وزير التعليم قبل انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عالم أزهري: مشاهدة مسلسلات البلطجة والعري حرام شرعًا والتوبة منها فريضة

مسجد القبلتين، فضله والأحاديث الواردة بشأنه

معنى الممترين، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 147 من سورة البقرة (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية