أعلنت منطقة المنيا الأزهرية، عن أسماء الطلاب العشرة الأوائل في الشهادة الابتدائية والشهادة الإعدادية الأزهرية للعام الدراسي 2024 /2025، وذلك بعد اعتماده النتيجة اليوم من قبل وكيل الأزهر.

أسماء العشرة الأوائل في الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية بالمنيا



كما أعلنت منطقة الأزهر بالمنيا، خلال بيان له عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مساء اليوم عن أوائل الطلاب من فئة المكفوفين في الشهادة الابتدائية.

رئيس الإدارة المركزية لمنطقة المنيا الأزهرية

وأكد الدكتور محمد حسانين عبداللاه رئيس الإدارة المركزية لمنطقة المنيا الأزهرية، أن هذه النتائج ثمرة لجهود الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين، كما هنّأ أبناءه المتفوقين وجميع الناجحين، متمنيًا لهم دوام التوفيق والتفوق في مسيرتهم التعليمية.

رئيس الإدارة المركزية لمنطقة المنيا الأزهرية

واشاد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة المنيا الأزهرية، بالدور الكبير الذي تقوم به الإدارات التعليمية والمعاهد الأزهرية بالمنيا في دعم ورعاية الطلاب علميًا وتربويًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.