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أسماء العشرة الأوائل في الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية بالمنيا

الأوائل في الشهادتين
الأوائل في الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية بالمنيا

أعلنت منطقة المنيا الأزهرية، عن أسماء الطلاب العشرة الأوائل في الشهادة الابتدائية والشهادة الإعدادية الأزهرية للعام الدراسي 2024 /2025، وذلك بعد اعتماده النتيجة اليوم من قبل وكيل الأزهر.

أسماء العشرة الأوائل في الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية بالمنيا


كما أعلنت منطقة الأزهر بالمنيا، خلال بيان له عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مساء اليوم عن أوائل الطلاب من فئة المكفوفين في الشهادة الابتدائية.

رئيس الإدارة المركزية لمنطقة المنيا الأزهرية

وأكد الدكتور محمد حسانين عبداللاه رئيس الإدارة المركزية لمنطقة المنيا الأزهرية، أن هذه النتائج ثمرة لجهود الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين، كما هنّأ أبناءه المتفوقين وجميع الناجحين، متمنيًا لهم دوام التوفيق والتفوق في مسيرتهم التعليمية.

رئيس الإدارة المركزية لمنطقة المنيا الأزهرية

واشاد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة المنيا الأزهرية، بالدور الكبير الذي تقوم به الإدارات التعليمية والمعاهد الأزهرية بالمنيا في دعم ورعاية الطلاب علميًا وتربويًا.

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