البيت الأبيض: ترامب لن يسمح بعنف الغوغاء في كاليفورنيا

أعلن البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي ترامب لن يسمح بعنف الغوغاء والمسؤولون الديمقراطيون في كاليفورنيا فشلوا في أداء واجباتهم.

وأشار البيت الأبيض إلى أنه سيتم تقديم المجرمين في لوس أنجلوس إلى العدالة فورا.

وتابع: البيت الأبيض: عملياتنا ضد المهاجرين غير الشرعيين متواصلة، مشيرة الي أن ترامب حصل على تفويض من الشعب الأمريكي لوقف الغزو غير القانوني الذي بدأه بايدن وإنهاء حالة الفوضى.

واضاف البيت الأبيض: المدن التي تحاول تكرار ما حصل في لوس أنجلس لن تنجح وسنرحل المهاجرين غير الشرعيين.

وشدد علي أن إدارة ترمب ستواصل عمليات الترحيل الجماعي، مضيفا: حاكم كاليفورنيا يتحمل مسؤولية رفع الأعلام الأجنبية التي رفعها المجرمون في لوس أنجلوس.

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