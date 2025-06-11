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الانتهاء من إصلاح خط غاز طبيعى بسكة تلة بالمنيا (صور)

الانتهاء من إصلاح
الانتهاء من إصلاح خط غاز طبيعى بسكة تلة بالمنيا، فيتو

انتهت شركة الغاز الطبيعي في محافظة المنيا، منذ قليل، من أعمال إصلاح  وصيانة خط الغاز “7 بار” بطريق سكة تلة بمدينة المنيا، حيث تم اتخاذ كافة التدابير والاحتياطات المطلوبة بوسائل الأمان وذلك حفاظًا على سلامة المواطنين والمنشآت وضمان استمرارية الخدمة دون تأثر.

الانتهاء من إصلاح خط غاز طبيعى بسكة تلة بالمنيا

وكان  اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، قد وجه بسرعة الانتهاء من أعمال إصلاح  وصيانة خط الغاز “7 بار” بطريق سكة تلة، مشددا على ضرورة اتخاذ كافة التدابير والاحتياطات المطلوبة بوسائل الأمان، وذلك حفاظًا على سلامة المواطنين والمنشآت وضمان استمرارية الخدمة دون تأثر.

سكة تلة بمدينة المنيا

وشدد المحافظ على المتابعة الميدانية وإدارة الأزمات والكوارث من خلال متابعة الموقف  وتذليل أى عقبات لإنجاز العمل وإعادة تشغيل الخط، مؤكدا على عدم مغادرة الموقع إلا بعد إتمام عملية الإصلاح، وعودة ضخ الغاز الطبيعى بالخط مرة أخرى.

رئيس مركز ومدينة المنيا

من جانبه، أوضح الدكتور سعيد محمد رئيس مركز ومدينة المنيا، أنه  فور تلقي إخطارا بحدوث كسر بخط الغاز الطبيعى المار بطريق سكة تلة، تم استدعاء مسؤولى شركة الغاز، والتنسيق مع قوات الحماية المدنية، للبدء فورًا في أعمال الإصلاح وتأمين المنطقة بكردون أمني.

وأكد رئيس مدينة المنيا، أن العطل لم يؤثر على استمرارية خدمة الغاز بالمنطقة، حيث لم يتم قطع الإمدادات عن أهالي القرية، مشيرًا إلى أن أعمال الإصلاح من المقرر الانتهاء منها خلال ساعتين إلى ثلاث ساعات تقريبًا.

هذا وتواصل الأجهزة المعنية متابعة الموقف لحظة بلحظة، لضمان عودة الخط للعمل بكامل طاقته في أسرع وقت، وسط اتخاذ كافة الإجراءات التأمينية والفنية اللازمة أثناء عملية الإصلاح.

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