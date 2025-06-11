صراع بين الاتحاد وأهلي جدة على نجم ليل الفرنسي

دخل ناديا الاتحاد وأهلي جدة في صراع جديد خلال الميركاتو الصيفي الجاري لضم نجم من فريق ليل الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية 2025.

جوناثان ديفيد يشعل صراعا بين قطبي جدة

ووفقًا لموقع تيم توك يدرس مهاجم ليل، الكندي جوناثان ديفيد "24 عامًا" بجدية فكرة الانتقال إلى دوري روشن السعودي، في ظل اهتمام قوي من الاتحاد والأهلي لضمه، بعد نهاية عقده الحالي مع ليل.

وانضم ديفيد إلى ليل قادمًا من جينت البلجيكي في 2020، وسجل 84 هدفًا في 183 مباراة.

كما قدم عروضا قوية في دوري أبطال أوروبا، حيث أحرز 7 أهداف هذا الموسم.

أندية أوروبية كبيرة مهتمة بضم جوناثان ديفيد

ورغم اهتمام أندية أوروبية بارزة على غرار آرسنال وبرشلونة ويوفنتوس، بخدماته إلا أن غياب العروض الرسمية حتى الآن، قد يفتح الباب أمام انتقال ديفيد إلى الدوري السعودي، خاصة في ظل العرض المغري المقدم له.

وأوضح الموقع أن ديفيد تلقى عرضًا يمتد لثلاث سنوات، بقيمة تصل إلى 60 مليون جنيه إسترليني (نحو 385 ألفًا أسبوعيًا بين راتب ومكافآت)، في صفقة قد تعيد رسم مساره المهني.

وأكد أن الاتحاد والأهلي يملكان مشروعا فنيا طموحا ويضعان ديفيد ضمن أولوياتهما في الميركاتو الصيفي.

واستدرك: "رغم أن اللاعب الكندي لطالما عبّر عن رغبته في اللعب بالدوري الإنجليزي، إلا أن غياب الجدية من أندية البريميرليج قد يجعله يعيد النظر، ويقترب أكثر من خوض تجربة جديدة في الملاعب السعودية".

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