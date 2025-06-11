ضبط 3 سيارات تسير عكس الاتجاه بطريق المنصورة – كفر شكر

ألقت أجهزة وزارة الداخلية، القبض على قائدي 3 سيارات تسير عكس الاتجاه بطريق (المنصورة – كفر شكر) بعد تداول فيديو يوثق الواقعة.

رصدت الأجهزة الأمنية مقطع فيديو يظهر قيام قائدي ثلاث سيارات بالسير عكس الاتجاه بطريق (المنصورة – كفر شكر)، مما عرّض حياتهم وحياة الآخرين للخطر.

وعقب الفحص والتحريات، تمكنت الأجهزة المعنية من تحديد وضبط السيارات وقائديها الظاهرين في الفيديو، وبمواجهتهم أقرّوا بارتكاب الواقعة كما وردت.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحقهم، في ضوء ما اقترفوه من مخالفة جسيمة تهدد السلامة العامة.



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