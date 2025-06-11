الأربعاء 11 يونيو 2025
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تسرب غاز في أحد الخطوط بالمنيا والحماية المدنية تتدخل

تسرب غاز
تسرب غاز

تمكنت قوات الحماية المدنية بالتعاون مع شركة الغاز الطبيعي، اليوم من السيطرة على تسرب غاز  بأحد الخطوط العمومية في احدي قري مركز المنيا، دون وجود أي خسائر بشرية.

تسرب غاز في احد الخطوط بالمنيا والحماية المدنية تتدخل 

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن ورود بلاغ من أهالي قرية تلة التابعة إداريا لمركز المنيا،  بحدوث تسريب في أحد خطوط الغاز الطبيعي.

تسرب غاز في احد الخطوط بالمنيا


على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية ومسئولو شركة الغاز الي موقع البلاغ، وتم إغلاق المحابس العمومية والسيطرة على التسريب، دون حدوث أي خسائر بشرية.

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