اندلاع حريق هائل داخل قاعة أفراح بالمنيا، والحماية المدنية تدفع بقواتها

تمكنت قوات الحماية المدنية بالمنيا من السيطرة على حريق هائل اندلع داخل قاعة حفلات لزفاف، صباح اليوم الأربعاء، وجاري تكثيف التحريات للوقوف على أسباب الحريق.

حريق قاعة حفلات زفاف في ملوي

تلقي اللواء مجدي سالم، مدير أمن المنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة تتضمن اندلاع حريق هائل داخل إحدى قاعات الأفراح بمركز ملوي، وتم السيطرة عليه من قبل قوات الحماية المدنية دون وقوع إصابات.

حريق في قاعة أفراح في المنيا

انتقل على الفور قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحريق، وتبين أن الحريق اندلع داخل قاعة بالقرب من مدخل مركز ملوي، جنوب المحافظة، دون وقوع إصابات.

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق وفصل المرافق العامة بالمنطقة لعدم امتداد الحريق، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

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