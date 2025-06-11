قصور الثقافة تدعم مكتبة "توت" الرقمية بأعداد جديدة من مجلة "قطر الندى" للأطفال

أعلنت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، عن إضافة أعداد جديدة من إصدارات مجلة "قطر الندى" إلى مكتبة موقع وتطبيق "توت" الإلكتروني المجاني، المخصص لكتب ومجلات الأطفال بوزارة الثقافة، وذلك ضمن التحديثات الدورية للموقع.

إصدارات مجلة قطر الندي

وتضمنت الإصدارات التي تم إضافتها بإشراف الكاتب محمد ناصف نائب رئيس الهيئة، 12 عددا من المجلة تمثل الأعداد من 717 إلى 728.

وتضم الأعداد قصصا مصورة، وموضوعات علمية مبسطة، وألعابا ذهنية، وأبوابا تعليمية وإبداعية، تسهم في تنمية خيال الطفل وذائقته الفنية، بما يتيح للقراء الصغار تجربة قراءة تفاعلية ممتعة.

تطبيق توت

ويوفر "توت" مجموعة متنوعة من مطبوعات الهيئة المخصصة للأطفال، وإصدارات المركز القومي لثقافة الطفل، وتم تزويده شهر مايو الماضي بـ 17 عددا من المجلة تمثل الأعداد من 700 إلى 716، بالإضافة إلى مجموعة من الكتب ضمن سلسلة الكتب المهداة، لأشهر كتّاب أدب الطفل بهدف نشر الثقافة وتنمية الإبداع بما يتناسب مع المرحلة العمرية المستهدفة.

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