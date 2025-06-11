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اقتصاد

أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 11- 6- 2025

اسعار الذهب اليوم،
اسعار الذهب اليوم، فيتو

شهد سعر الذهب في السعودية استقرارًا بحركة التعاملات اليوم الأربعاء 11 يونيو 2025، بجميع الأعيرة. 

سعر الذهب في السعودية

وفيما يلي ترصد “فيتو”  تفاصيل سعر الذهب في السعودية اليوم، حسب الأعيرة المختلفة.

سعر الذهب عيار 24 في السعودية 

403 ريالًا للبيع

سعر الذهب عيار 21 في السعودية

353 ريالًا للبيع

سعر الذهب عيار 18 في السعودية

302 ريالًا  للبيع

أسعار الذهب فى البورصة العالمية

وارتفعت  أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في ظل عدم اليقين الذي يحيط بالاتفاق التجاري المحتمل بين أميركا والصين، وترقب بيانات التضخم في أمريكا.

وكشف مسؤولون أمريكيون وصينيون أمس الثلاثاء أنهم اتفقوا على إطار عمل لإعادة هدنة تجارية إلى مسارها الصحيح وإزالة القيود التي تفرضها الصين على صادراتها من المعادن الأرضية النادرة، في حين لم يقدموا أي إشارة تذكر على حل دائم للخلافات التجارية القائمة منذ فترة. 

التعريفات الجمركية المتبادلة بين الصين وأمريكا

وأكد وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك للصحفيين أن الطرفين توصلا إلى إطار عمل يحدد تفاصيل الاتفاق الذي جرى التوصل إليه الشهر الماضي في جنيف لتخفيف الرسوم الجمركية المتبادلة التي وصلت إلى مستويات قياسية.  

وكان شهر أبريل  الماضي، شهد فرض تعريفات جمركية متبادلة بين الصين وأميركا مما أشعل فتيل حرب تجارية بين أكبر اقتصادين في العالم واتفقت واشنطن وبكين على خفض التعريفات الجمركية بعد محادثات جنيف الشهر الماضي.

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