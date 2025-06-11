أحمد عبد الرحيم رئيسًا لقطاع الشئون المالية بالشركة القابضة لمصر للطيران

أصدر الطيار أحمد عادل - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة لـمصر للطيران قرارًا بتكليف المحاسب/ أحمد عبد الرحيم للقيام بأعمال رئيس قطاع الشئون المالية بالشركة .



جدير بالذكر أن المحاسب أحمد عبدالرحيم شغل عدة مناصب آخرها منصب رئيس الإدارات العامة للشئون المالية بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية.

وفي سياق آخر تنظم مصر للطيران اليوم الأربعاء 9 رحلات جوية بخط سير جدة - القاهرة لإعادة ضيوف الرحمن إلى أرض الوطن بعد الانتهاء من أداء مناسك الحج.

جدول رحلات مصر للطيران لعودة الحجاج

وتشمل الرحلات نقل حجاج بعثة الداخلية والتضامن وحجاج قرعة القاهرة والجيزة والمنوفية وتضامن الجيزة والفيوم والدقهلية والشرقية ومطروح وحج الأفراد والأجانب والسياحة والترانزيت والعمل والإقامة.

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