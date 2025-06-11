الأربعاء 11 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

شروط جديدة صادمة للمتقدمين لورشة الإخراج بالمهرجان القومي للمسرح بدورته الـ18

المهرجان القومي للمسرح،
المهرجان القومي للمسرح، فيتو

أصدر المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الثامنة عشرة برئاسة الفنان محمد رياض، بيانا بشأن ورشة الإخراج والتي يقدمها المخرج عصام السيد ضمن فعاليات الدورة الجديدة 2025. 

بيان المهرجان القومي للمسرح 

وجاء في بيان المهرجان القومي للمسرح: “إلى المتقدمين لورشة الإخراج بالمهرجان القومي للمسرح مع  المخرج الكبير عصام السيد.. لم يكن أحد يتوقع هذا الإقبال الكبير على ورش المهرجان، مما اضطرنا إلى وضع بعض الضوابط لتصفية المتقدمين. فلأوّل مرة، يصل عدد المتقدمين لورشة الإخراج بالقاهرة، التي يُقيمها المخرج عصام السيد، إلى 960 متقدمًا”.

شروط جديدة تصدم المتقدمين 

وتابع البيان: ونظرًا لأن الورشة ليست موجهة للمبتدئين الذين لم يمارسوا الإخراج من قبل أو لا يمتلكون الخبرة الكافية، بل تتطلب خبرة سابقة في المجال الفني عمومًا، ومجال الإخراج بشكل خاص، فقد تم اعتماد مجموعة من المعايير للتصفية الأولى، يليها اختبار التصفية الثانية من خلال مقابلة شخصية يُشترط الحضور فيها واجتيازها. وتتمثل المعايير في الآتي:

أن يكون المتقدم من طلاب أو خريجي أكاديمية الفنون (معهد الفنون المسرحية / معهد الفنون الشعبية / معهد فنون الطفل / معهد السينما).

أو من طلاب وخريجي كليات الآداب - قسم المسرح.

أو من طلاب وخريجي كليات التربية النوعية - قسم المسرح أو الإعلام التربوي.

العاملين بوظيفة "أخصائي مسرح" في وزارة التربية والتعليم أو في المدارس الخاصة.

المقيدين كمخرجين بالهيئة العامة لقصور الثقافة (الثقافة الجماهيرية).

العاملين بالبيت الفني للمسرح.

الحاصلين على درجة الماجستير أو الدكتوراه في علوم المسرح أو تخصصات ذات صلة (مثل علم النفس، النقد، الآداب، الفنون التشكيلية).

وسيتم عقد مقابلة شخصية لجميع المتقدمين تنتهي بتحديد المقبولين بشكل نهائي.

وأوضح البيان: “نؤكد مرة أخرى أن الإقبال الشديد هو ما اضطرنا لإجراء هذه التصفيات، ويعد المهرجان بأنه سيسعى دائمًا للتوسع في عقد الورش ليستوعب أكبر عدد ممكن من الراغبين في المشاركة”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بيان المهرجان القومي للمسرح القومي للمسرح المهرجان القومي للمسرح المصري الفنان محمد رياض المخرج عصام السيد

مواد متعلقة

المهرجان القومي للمسرح يُطلق اسم سميحة أيوب على مسابقة العروض المسرحية

تعرف على ورش المهرجان القومي للمسرح بدورته الـ 18 في أسيوط

الأكثر قراءة

أخبار مصر: تدهور الحالة الصحية لنجل تامر حسني، الجيش الليبي يرد على السودان، تصريح مثير من يحيى الفخراني عن الريحاني

تامر حسني يتحدث عن مرض نجله "آدم" ويوجه رسالة اعتذار لـ محمد شاهين

13 منتخبا يحجزون مقاعدهم في كأس العالم 2026 آخرهم البرازيل

السر في نص قانوني قديم، كيف يحسم مجلس النواب زيادة الأجرة في الإيجار القديم

ارتفاع مفاجئ بأسعار الفراخ البيضاء اليوم الأربعاء 11 يونيو 2025

آخر تطورات جهود مبادرة عودة الكتاتيب تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي

إيلون ماسك: أشعر بالندم على منشوراتي ضد ترامب

مسجد شهداء أحد بالمدينة المنورة، أشهر معالمه وحكم زيارته

خدمات

المزيد

تبدأ من 22 جنيها، أسعار الأرز اليوم الأربعاء 11 يونيو 2025

سعر الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 11 - 6 - 2025

ما هي الحالات التي يتم فيها وقف الدعم النقدي وفق القانون؟

المزيد

انفوجراف

بمشاركة الأهلي.. موعد مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات من كأس العالم للأندية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مسجد شهداء أحد بالمدينة المنورة، أشهر معالمه وحكم زيارته

تفسير رؤية المطلقة في المنام وعلاقتها بتراكم الديون ووفاة المريض

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 11 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية