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ثقافة وفنون

رايتشل بروسنهان بطلة الموسم الثاني لمسلسل PRESUMED INNOCENT

PRESUMED INNOCENT،
PRESUMED INNOCENT، فيتو

+Apple TV، أعلنت منصة آبل، رسميا عن اختيارها للممثلة الشهيرة رايتشل بروسنهان، لتكون بطلة الموسم الثاني من مسلسلها الناحج PRESUMED INNOCENT.

وذكرت منصة آبل، في بيان لها، أن رايتشل بروسنهان، ستشارك أيضا في إنتاج الموسم الثاني من مسلسل PRESUMED INNOCENT. 

وكانت منصة آبل، فاجأت مشاهديها، بإعلانها أن الممثل الشهير جيك جلينهال، لن يتواجد في الموسم الثاني، من مسلسلها الناجح PRESUMED INNOCENT.

وأوضحت آبل أن قصة الموسم الثاني من مسلسل،PRESUMED INNOCENT، ستكون مقتبسة من كتاب جديد، يدور حول محامية تستلم قضيتها الأولى، بينما يعمل زوجها كمدعي عام في القضية،وتبدأ من هنا الأحداث، ولذلك فأن البطلل الجديد للمسلسل سيكون أنثي وليس رجلا.

آبل تجدد مسلسل Presumed Innocent لموسم ثان

واعلنت منصة آبل رسميا، عن تجديد، مسلسل  Presumed Innocent، لموسم ثان، وذلك بعد عرض آخر حلقات الموسم الأول، وتحقيقها مشاهدات عالية عبر المنصة.

واحتل الموسم الأول، من مسلسل Presumed Innocent، المركز الأول، عبر منصة آبل، باعتباره العمل الأكثر مشاهدة.

A shot of the courtroom from Presumed Innocent. Text on screen says "Presumed Innocent Season Two".

وطرحت مؤخرا منصة البث الرقمي آبل، حلقات مسلسل  النجم "جيك جيلنهال"، الذي يحمل  اسم Presumed Innocent، حصريا عبر منصتها.

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ويتتبع مسلسل  Presumed Innocent، حياة مدعٍ عام يُدعى روستي سابيتش، الذي يجد نفسه فجأة متهمًا، بجريمة قتل زميلته في العمل، والتي كانت على علاقة به سابقًا.

 

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مفاجأة، جيك جيلنهال لن يظهر في الموسم الثاني من Presumed Innocent

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