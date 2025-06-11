الأربعاء 11 يونيو 2025
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خارج الحدود

وزير خارجية الاحتلال يرفض استقبال مكالمة من نظيره البريطاني

جدعون ساعر وزير خارجية
جدعون ساعر وزير خارجية إسرائيل، فيتو

قالت صحيفة يسرائيل هيوم: إن وزير خارجية إسرائيل، جدعون ساعر، رفض استقبال اتصال من نظيره البريطاني بعد عقوباته بحق الوزيرين الإسرائيليين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش.

عقوبات غربية على وزيرين إسرائيليين 

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو: إن الولايات المتحدة تستنكر العقوبات التي فرضتها حكومات بريطانيا وكندا والنرويج ونيوزيلندا وأستراليا على وزيرين في الحكومة الإسرائيلية.

وفرضت هذه الدول عقوبات على الوزيرين اليمينيين المتطرفين إيتمار بن غفير (الأمن القومي) وبتسلئيل سموتريتش (المالية)، متهمة إياهما بالتحريض المتكرر على العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة

وقال روبيو في منشور على منصة "إكس": "هذه العقوبات لا تعزز الجهود التي تقودها الولايات المتحدة للتوصل إلى وقف إطلاق النار وإعادة جميع الرهائن إلى ديارهم وإنهاء الحرب".

 

وأضاف: "تحث الولايات المتحدة على إلغاء العقوبات وتقف إلى جانب إسرائيل".

وفي وقت سابق، اعتبرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية تامي بروس، أن هذه العقوبات "غير مفيدة بالمرة".

وخلال مؤتمر صحفي، قالت بروس ردا على سؤال حول قرار الدول الخمس غير المسبوق: "لن تقربنا هذه العقوبات من وقف إطلاق النار في غزة. يجب أن يركزوا على الجاني الحقيقي، حماس".

وأضافت: "لا نزال قلقين بشأن أي خطوة من شأنها أن تزيد من عزلة إسرائيل عن المجتمع الدولي".

وتابعت المتحدثة: "إذا أراد حلفاؤنا المساعدة فعليهم التركيز على دعم مفاوضات المبعوث الخاص ستيف ويتكوف، ودعم مؤسسة غزة الإنسانية فيما يتعلق بالغذاء والمساعدات".

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إسرائيل إيتمار بن غفير الولايات المتحدة

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