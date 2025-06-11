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أفراح الموت، إصابة سيدتين وطفلة بطلقات نارية في زفة عروسين بالمنوفية بعد ساعات من واقعة قنا

إصابة سيدتين وطفلة
إصابة سيدتين وطفلة بطلقات خرطوش فى زفة عروسين بالمنوفية

أصيبت سيدتان وطفلة بطلقات خرطوش أثناء زفة عروسين بقرية زاوية جروان التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، على الفور تم نقلهم إلى مستشفى الباجور وأخطرت النيابة للتحقيق.

تفاصيل الواقعة

تلقى اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية إخطارًا من العميد حسن النشال مأمور مركز شرطة الباجور يفيد باصابة سيدتان وطفلة بطلقات خرطوش من قرية زاوية جروان أثناء زفة عروسين.


واستقبلت مستشفى الباجور التخصصي سيدتان وطفلة مصابين بطلقات خرطوش وهما “انهار.س”، ٥٠ عاما - ربة منزل، “رانيا.س”، ٣٠ عاما - ربة منزل، “رودينا.م” طفلة وجرى التعامل مع حالتهم الصحية، وفق الإصابات.

وتأتي هذه الواقعة بعد 24 ساعة من واقعة مشابهة حدثت في قنا حيث أصيب شاب وتلميذ بطلق ناري، في حفل زفاف على يد والد العريس أصابهما بالخطأ في قرية شنهور بمركز قوص، جنوب محافظة قنا، وتم نقل المصابين إلى المستشفى.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قوص يفيد بإصابة تلميذ وشاب بطلق ناري خلال حفل زفاف في قرية شنهور التابعة لدائرة المركز.

وبعد الفحص تبين إصابة “م.م”، يبلغ من العمر 25 عامًا، “أ.ح” يبلغ من العمر 11 عامًا بطلق ناري في حفل زفاف على يد والد العريس  بالخطأ، في قرية شنهور مركز قوص.

وتم ضبط المتهم والسلاح المستخدم وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها. 

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اللواء محمود الكمونى مدير أمن المنوفية عميد حسن النشال مأمور مركز شرطة الباجور محافظة المنوفية مستشفي الباجور مركز الباجور بمحافظة المنوفية مركز الباجور

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