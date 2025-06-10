الثلاثاء 10 يونيو 2025
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اقتصاد

هل نشهد تحركا في سعر الدولار خلال 2025؟ خبير اقتصادي يوضح

سعر الدولار، فيتو
سعر الدولار، فيتو

كشف الدكتور مدحت نافع الخبير الاقتصادي والمصرفي، عن توقعاته لسعر صرف الدولار أمام الجنيه خلال العام الجاري، مشيرًا إلى عدة عوامل قد تسبب في تحرك الدولار.

 

عوامل تسبب في تحرك سعر الدولار 

وأكد في تصريحات تليفزيونية لـ “العربية”: أن سعر صرف الدولار مقابل الجنيه قد يصل إلى نحو 60 جنيهًا، إذا تفاقمت عدة عوامل مثل استمرار مشكلات السيولة وارتفاع الطلب على العملة الخضراء.

 

التوقيت المتوقع لتحرك الدولار

وتوقع نافع أن يكون هذا السيناريو واقعيًا بحلول نهاية عام 2025، خاصة في حال غياب تحسن ملحوظ في إيرادات النقد الأجنبي أو فشل في جذب استثمارات خارجية كافية  .

 

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري  


- 49.57 جنيه للشراء.
- 49.70 جنيه للبيع. 

 

سعر الدولار اليوم في بنك مصر


- 49.59 جنيه للشراء.
- 49.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك قطر 


- 49.57 جنيه للشراء.
-79 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك كريدى أجريكول 


- 49.59 جنيه للشراء.
- 49.69 جنيه للبيع.

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