الثلاثاء 10 يونيو 2025
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أخبار مصر

لفتة إنسانية من قرينة السيسي لأسرة البطل خالد محمد شوقي شهيد الشهامة

قرينة الرئيس السيسي.فيتو
قرينة الرئيس السيسي.فيتو
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وجهت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية رسالة إلى أسرة البطل خالد محمد شوقي، قالت خلالها إنها تواصلت اليوم هاتفيًا مع أسرة البطل خالد محمد شوقي، الذي قدّم حياته فداءً للآخرين في موقف يجسّد أسمى معاني الشجاعة والإنسانية.

وقالت السيدة انتصار السيسي، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك: وقدّمت لذويه واجب العزاء والمواساة، مؤمنة أن تضحيته النبيلة ستظل خالدة في وجدان كل مصري، ومصدر فخر للأجيال القادمة.. رحمه الله وأسكنه فسيح جناته.

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انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية قرينة رئيس الجمهورية محمد شوقي

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