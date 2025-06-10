الثلاثاء 10 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

النقل: المنطقة الاقتصادية تعمل على توطين صناعة الترانزيت لخدمة الاقتصاد

المنطقة الاقتصادية
المنطقة الاقتصادية
ads

أكد الدكتور محمد على مستشار وزير النقل الأسبق أن الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لتنمية قناة السويس تعمل على توطين العديد من الصناعات العالمية وعلى رأسها صناعة السيارات وصناعات الخاصة بالطاقة النظيفة بالإضافة إلى صناعة اللوجستيات والترانزيت  والتى تعزى عليها لتوفير مئات الألف من فرص العمل.

وأضاف الدكتور محمد على مستشار وزير النقل الأسبق أن القوانين المنظمة لتجارة الترانزيت واللوائح الخاصة لا بد أن تشهد بعض التعديلات ليتم فتح الباب أمام تجارة عالمية جديدة وهى التخزين وإعادة التصدير بالتجزئة وهى التجربة التى ساهمت فى بناء المنطقة الاقتصادية بجبل على ونفس الفلسفة التى تقوم عليها المنطقة الاقتصادية بالعقبة بالأردن وهى نفس الفكرة التى لا بد أن يتبلور بناء عليها مشروعات  الترانزيت.

وقال إن الإمكانيات التي تمتلكها مصر فى هذا المجال كبيرة للغاية ومنها الظهير الخاص بميناء شرق بورسعيد والظهير الخاص بموانئ النسخة واللذين يعدان من أبرز المواقع المؤهلة لاستقبال هذه التجارة  والتى يمكن أن توفر أكثر من مليون فرصة عمل  من خلال الاستيراد للبضائع  من الخارج وإعادة تجميعها داخل المنطقة الجمركية وإعادة تصديرها بنظام البيع بالتجزئة للدول المجاورة الأمر الذى يفتح الباب أمام صناعة الرورو وغيرها من الصناعات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية تنمية قناة السويس المنطقة الاقتصادية الطاقة النظيفة الطاقة النظيف

الأكثر قراءة

خبير اقتصادي يكشف توقعاته لأسعار الذهب خلال الفترة المقبلة

قناة مجانية تنقل مباراة الأردن والعراق في تصفيات كأس العالم - آسيا 2025

الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة الحارة وتوجه تحذيرا للمصطافين

تعليم الجيزة تكشف موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2025

قناة مجانية تنقل مباراة فلسطين وعمان في تصفيات كأس العالم - آسيا 2025

مليون جنيه وديعة وتعليم مجاني لابنته، وزير البترول يكرّم شهيد محطة العاشر من رمضان

بعد جدل زواج عريس متلازمة داون، الإفتاء توضح حكم التنمر والسخرية من المريض

عقب صدور القانون، 6 شروط حاسمة يجب توافرها للمختصين بالفتوى الشرعية

خدمات

المزيد

سعر القصدير اليوم الثلاثاء في الأسواق

أسعار السكر في الأسواق اليوم الثلاثاء 10/6/2025

تعرف على سعر القصدير اليوم الثلاثاء

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه

المزيد

انفوجراف

بمشاركة الأهلي.. موعد مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات من كأس العالم للأندية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مسجد الميقات بالمدينة المنورة، أسماؤه وحكم زيارته

بعد جدل زواج عريس متلازمة داون، الإفتاء توضح حكم التنمر والسخرية من المريض

هل الذي لا يشكر نعم الله يكون كافرا؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية