النقل: المنطقة الاقتصادية تعمل على توطين صناعة الترانزيت لخدمة الاقتصاد

أكد الدكتور محمد على مستشار وزير النقل الأسبق أن الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لتنمية قناة السويس تعمل على توطين العديد من الصناعات العالمية وعلى رأسها صناعة السيارات وصناعات الخاصة بالطاقة النظيفة بالإضافة إلى صناعة اللوجستيات والترانزيت والتى تعزى عليها لتوفير مئات الألف من فرص العمل.

وأضاف الدكتور محمد على مستشار وزير النقل الأسبق أن القوانين المنظمة لتجارة الترانزيت واللوائح الخاصة لا بد أن تشهد بعض التعديلات ليتم فتح الباب أمام تجارة عالمية جديدة وهى التخزين وإعادة التصدير بالتجزئة وهى التجربة التى ساهمت فى بناء المنطقة الاقتصادية بجبل على ونفس الفلسفة التى تقوم عليها المنطقة الاقتصادية بالعقبة بالأردن وهى نفس الفكرة التى لا بد أن يتبلور بناء عليها مشروعات الترانزيت.

وقال إن الإمكانيات التي تمتلكها مصر فى هذا المجال كبيرة للغاية ومنها الظهير الخاص بميناء شرق بورسعيد والظهير الخاص بموانئ النسخة واللذين يعدان من أبرز المواقع المؤهلة لاستقبال هذه التجارة والتى يمكن أن توفر أكثر من مليون فرصة عمل من خلال الاستيراد للبضائع من الخارج وإعادة تجميعها داخل المنطقة الجمركية وإعادة تصديرها بنظام البيع بالتجزئة للدول المجاورة الأمر الذى يفتح الباب أمام صناعة الرورو وغيرها من الصناعات.

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