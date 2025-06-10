خبير اقتصادي يكشف توقعاته لأسعار الذهب خلال الفترة المقبلة

قال الخبير الاقتصادي في أسواق المال، أحمد معطي، إن أسعار الذهب سجلت تراجعًا طفيفًا مع بداية شهر يونيو 2025، متأثرة بارتفاع قيمة الدولار الأمريكي، مما أدى إلى تراجع الإقبال على المعدن الأصفر مؤقتًا.

الذهب مرشّح لصعود قوي في النصف الثاني من العام

وتوقع معطي أن يشهد الذهب موجة صعود جديدة في أسعار الذهب خلال النصف الثاني من العام الجاري، خاصة في ظل المخاوف المتزايدة بشأن الاستقرار السياسي والاقتصادي العالمي، واحتمالات تصاعد التوترات الجيوسياسية.

الذهب يظل ملاذًا آمنًا وقت الأزمات

وأكد معطي أن الذهب سيبقى الملاذ الآمن للمستثمرين في مواجهة المخاطر، خاصة مع ترقب الانتخابات الأمريكية وما قد يصاحبها من تقلبات في الأسواق العالمية.

تصحيحات سعرية تمهد للانطلاق بالنسبة لأسعار الذهب

وأشار إلى أن التراجع الأخير في أسعار الذهب يُعد تصحيحًا طبيعيًا بعد فترات الصعود السابقة، وهو ما يُمهّد الطريق لحركة ارتفاع قوية متوقعة قبل نهاية العام.

توقعات نطاق الأسعار حتى ديسمبر 2025

ورجّح معطي أن يتحرك الذهب في نطاق يتراوح بين 2,250 إلى 2,450 دولارًا للأوقية خلال الأشهر المقبلة، مع فرص لاختراق مستويات أعلى حال استمرار التوترات العالمية أو صدور قرارات نقدية غير متوقعة من البنوك المركزية الكبرى.

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