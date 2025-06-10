نقيب المحامين يتابع آخر الاستعدادات للوقفات الاحتجاجية وتجهيزات الجمعية العمومية

عقد عبد الحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، اجتماعًا مع نقباء وأعضاء مجالس نقابات الإسكندرية والبحيرة ومطروح، وذلك للوقوف على آخر تجهيزات الوقفة الاحتجاجية القادمة، وانعقاد الجمعية العمومية.

الوقفات الاحتجاجية للمحامين

تحدث نقيب المحامين، عن أهمية تكاتف أعضاء الجمعيات العمومية للمحامين على مستوى فرعيات الجمهورية، وذلك بما يساهم في تحقيق مطالب السادة المحامين الرافضة لزيادة الرسوم القضائية غير القانونية.

المشاركة في الوقفات الاحتجاجية للمحامين

وحث نقباء وأعضاء الفرعيات على ضرورة المشاركة الفاعلة في الوقفات الاحتجاجية وتجهيزات الجمعية العمومية.

من جانبهم أكد نقباء وأعضاء مجالس الفرعيات على الاصطفاف خلف قرارات مجلس النقابة العامة، والعمل على تحقيق ما فيه الصالح العام للمحامين، تحت إشراف ومتابعة عبد الحليم علام، النقيب العام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.