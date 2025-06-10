الثلاثاء 10 يونيو 2025
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سياسة

نقيب المحامين يتابع آخر الاستعدادات للوقفات الاحتجاجية وتجهيزات الجمعية العمومية

اجتماع نقيب المحامين
اجتماع نقيب المحامين مع نقباء إسكندرية والبحيرة ومطروح

عقد عبد الحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، اجتماعًا مع نقباء وأعضاء مجالس نقابات الإسكندرية والبحيرة ومطروح، وذلك للوقوف على آخر تجهيزات الوقفة الاحتجاجية القادمة، وانعقاد الجمعية العمومية.

الوقفات الاحتجاجية للمحامين 

تحدث نقيب المحامين، عن أهمية تكاتف أعضاء الجمعيات العمومية للمحامين على مستوى فرعيات الجمهورية، وذلك بما يساهم في تحقيق مطالب السادة المحامين الرافضة لزيادة الرسوم القضائية غير القانونية.

المشاركة في الوقفات الاحتجاجية للمحامين 

وحث نقباء وأعضاء الفرعيات على ضرورة المشاركة الفاعلة في الوقفات الاحتجاجية وتجهيزات الجمعية العمومية.

من جانبهم أكد نقباء وأعضاء مجالس الفرعيات على الاصطفاف خلف قرارات مجلس النقابة العامة، والعمل على تحقيق ما فيه الصالح العام للمحامين، تحت إشراف ومتابعة  عبد الحليم علام، النقيب العام.

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اجتماع نقيب المحامين مع نقباء إسكندرية والبحيرة ومطروح وقفات المحامين ضد الرسوم القضائية المحامين

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