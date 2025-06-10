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نجاح عملية ولادة قيصرية لثلاثة توائم بمستشفى العدوة بالمنيا

نجاح عملية ولادة
نجاح عملية ولادة قيصرية لثلاثة توائم بمستشفى العدوة بالمنيا

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة المنيا، عن تمكن  قسم النساء والتوليد بمستشفى العدوة المركزي، في إجراء عملية ولادة قيصرية لثلاثة توائم، في حالة نادرة أثلجت صدور الطاقم الطبي والأهالي على حد سواء.

نجاح عملية ولادة قيصرية لثلاثة توائم بمستشفى العدوة بالمنيا 


من جانبه أكد الدكتور  أحمد سعد  مدير مستشفى العدوة المركزي شمال محافظة المنيا، أن الأم والأطفال الثلاثة جميعهم يتمتعون بصحة جيدة وحالتهم مستقرة، مؤكدًا على الرعاية الصحية اللازمة التي تلقوها.

مديرية الصحة بمحافظة المنيا

وأكدت مديرية الصحة خلال بيان رسمي عبر حسابها الشخصي على موقع ان هذه الولادة الناجحة تؤكد  على الكفاءة العالية والرعاية المتميزة التي يقدمها مستشفى العدوة المركزي، ويعتبر هذا الإنجاز إضافة نوعية لسجل المستشفى في تقديم الخدمات الطبية المتقدمة لأهالي العدوة والمناطق المجاورة.

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