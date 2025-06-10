أعلن الدكتور تامر مدكور، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إطلاق أول نموذج لتسجيل الحالات الوراثية النادرة في مجال طب العيون بمستشفى رمد المنصورة، في خطوة رائدة تهدف إلى التوثيق العلمي لهذه الحالات، وتيسير الوصول إلى التشخيص الدقيق والعلاج المناسب.

إطلاق أول نموذج لتسجيل الأمراض الوراثية النادرة في "رمد المنصورة"



وأوضح "مدكور" أن هذا النموذج تحت إشراف الدكتور أحمد عوض حسان، مدير مستشفى رمد المنصورة، ويُعد بمثابة قاعدة بيانات أولية لحصر وتسجيل الحالات النادرة على مستوى محافظة الدقهلية، تمهيدًا لتوسيع نطاق الإحالة للتحاليل الجينية بالتعاون مع المراكز الجامعية المتخصصة.

ولفت الدكتور أحمد حسان مدير المستشفى أن النموذج مخصص لتوثيق الأمراض الوراثية المؤكدة أو المشتبه بها في العيون، مثل مرض LHON (ضمور العصب البصري الوراثي)، أمراض الشبكية الوراثية واعتلالات العصب البصري ذات الطابع العائلي.

توثيق حالتين مؤكدتين عبر التحاليل الجينية خلال الستة أشهر الماضية



فيما أشار الدكتور أحمد سليم، رئيس وحدة العصب البصري بالمستشفى، إلى أن العيادة نجحت بالفعل في توثيق حالتين مؤكدتين عبر التحاليل الجينية خلال الستة أشهر الماضية، بمشاركة أقسام الوراثة بالمستشفيات الجامعية، مؤكدًا أهمية هذا التوثيق في تحسين سبل العلاج والإحالة.

من جانبه، أضاف الدكتور عمرو زغلول، نائب مدير المستشفى للحوكمة، أن العيادة المتخصصة بالعصب البصري تستقبل الحالات يوم الاثنين من كل أسبوع، ويتم الحجز مسبقًا عبر صفحة المستشفى أو مكتب خدمة المواطنين.

نقلة نوعية في جودة الخدمات المقدمة في طب العيون

وأكد الدكتور أحمد البيلي، وكيل المديرية للطب العلاجي، أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في جودة الخدمات المقدمة في طب العيون بالمحافظة، وتعكس توجهات وزارة الصحة نحو دعم التخصصات الدقيقة وخدمة المرضى النادرين بآليات علمية وعملية.

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