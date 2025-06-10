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محافظات

تقديرا لتفانيه في أداء مهام عمله ..

تقديرا لتفانيه في عمله، تكليف موظف حماية الأراضي بسوهاج مديرا لإدارة البساتين بمديرية الزراعة

اللواء عبدالفتاح
اللواء عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج، فيتو

قرر اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، منح طلعت شوقي بشير مسئول حماية الأراضي بالإدارة الزراعية بسوهاج، مكافأة تشجيعية بقيمة 5 آلاف جنيه، وتكليفه بالقيام بأعمال مدير إدارة البساتين بديوان مديرية الزراعة بسوهاج، وذلك تقديرا لتفانيه في أداء مهام عمله، وذلك بناء على التنسيق الذي تم مع علاء فاروق وزير الزراعة، أثناء زيارته لمحافظة سوهاج مؤخرا.

محافظ سوهاج يقرر صرف مكافأة تشجيعية لموظف الإدارة الزراعية بسوهاج 
 

وكان وزير الزراعة ومحافظ سوهاج قد قاما بالأمس بزيارته بالمستشفى الجامعي الجديد بالكوامل، واطمأنا على صحته، ونجاح العملية الجراحية التي أجريت له، وذلك إثر تعرضه للاعتداء أثناء تنفيذ قرار إزالة لتعديات على الأراضي الزراعية بقرية "ونينة الشرقية".

وأكد المحافظ أن قراره اليوم بتكريم طلعت شوقي لتأكيد حرص الدولة على إثابة الموظفين المخلصين لتفانيهم في عملهم، وهو ما يؤكد أن التزام جميع العاملين بالمحافظة للتصدي لمخالفات التعدي على الأراضي الزراعية سيستمر مهما حاول البعض إثناء العاملين في هذا المجال عن جهودهم.

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