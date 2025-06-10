إصابة 20 شخصًا باشتباه تسمم غذائي في المنيا

أصيب 20 شخصا باشتباه تسمم غذائي إثر تناول وجبة طعام خلال حفل زفاف بإحدى قرى العدوة شمال محافظة المنيا.

حادث تسمم في المنيا

وكانت الأجهزة الأمنية، تلقت إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن وصول عدد من المواطنين إلى مستشفى العدوة إثر إصابتهم باشتباه تسمم غذائي.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين إصابة 20 شخصا باشتباه تسمم غذائي إثر تناول وجبة طعام فاسدة خلال حفل زفاف في قرية كفر عبد الخالق التابعة لمركز العدوة شمال محافظة المنيا.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى العدوة المركزي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

جاء ذلك بعد أن أصيب 41 شخصا أول أمس إثر تعرضهم لاشتباة تسمم غذائي في مدينة ملوي جنوب محافظة المنيا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.