الثلاثاء 10 يونيو 2025
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محافظات

إصابة 20 شخصًا باشتباه تسمم غذائي في المنيا

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

 أصيب 20 شخصا باشتباه تسمم غذائي إثر تناول وجبة طعام خلال حفل زفاف بإحدى قرى العدوة شمال محافظة المنيا.

 

حادث تسمم في المنيا  

 وكانت الأجهزة الأمنية، تلقت إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن وصول عدد من المواطنين إلى مستشفى العدوة إثر إصابتهم باشتباه تسمم غذائي. 

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين إصابة 20 شخصا باشتباه تسمم غذائي إثر تناول وجبة طعام فاسدة خلال حفل زفاف في قرية كفر عبد الخالق التابعة لمركز العدوة شمال محافظة المنيا.

 

وتم نقل المصابين إلى مستشفى العدوة المركزي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

جاء ذلك بعد أن أصيب 41 شخصا أول أمس إثر تعرضهم لاشتباة تسمم غذائي في مدينة ملوي جنوب محافظة المنيا.  

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