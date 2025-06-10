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تموين قنا تفتتح سوق اليوم الواحد في دشنا لتوفير السلع بأسعار مخفضة

تموين قنا،فيتو
تموين قنا،فيتو

 افتتحت مديرية التموين بمحافظة قنا، اليوم، “سوق اليوم الواحد” بمركز دشنا، وذلك بإشراف إدارة تموين دشنا والوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، شمال محافظة قنا، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية، وتنفيذًا لتعليمات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وتحت رعاية الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا. 

 

توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة

 ويهدف السوق إلى توفير السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار تقل عن مثيلاتها في الأسواق بنسبة تصل إلى 30%، في إطار حرص الدولة على تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين. 

 

وقال حسن القط، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بقنا، إن السوق يضم كافة السلع الأساسية التي يحتاجها المواطنون، ومنها: الزيت، السكر، الأرز، المكرونة، السمن، الألبان، الجبن بأنواعه، البقوليات، الخضروات، الفواكه، اللحوم، والأسماك، إلى جانب السلع غير الغذائية، وجميعها تُطرح بأسعار مخفضة وجودة مناسبة، لتلبية احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة. 

 

ووجه “القط” الشكر إلى مدير إدارة تموين دشنا وجميع العاملين بها،والي الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، على جهودهم المتميزة في الإشراف والتنظيم والتعاون المثمر، الذي ساهم في نجاح إقامة السوق وخروجه بصورة مشرفة، تخدم أهالي المركز وتلبي احتياجاتهم. 

 

وأكد وكيل الوزارة أن مديرية التموين مستمرة في التوسع بإقامة مثل هذه الأسواق بجميع مراكز المحافظة، تنفيذًا لخطة الوزارة في تعزيز الأمن الغذائي وتخفيف الأعباء عن المواطنين. 

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الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا حسن القط وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بقنا دشنا شمال محافظة قنا قنا

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