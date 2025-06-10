الثلاثاء 10 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مصرع شخص غرقا بحوض ري في المنيا

وفاة شخص غرقا حوض
وفاة شخص غرقا حوض لري الأرض الزراعي أثناء الاستحمام بالمنيا

 لقى شخص مصرعه غرقا أثناء السباحة هربا من الحر في إحدى قرى مركز بني مزار شمال محافظة المنيا

وكانت الأجهزة الأمنية، تلقت إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن غرق عامل زراعي في حوض لري الأرض الزراعية بطريق قرية شمس الدين التابعة إداريا لمركز بني مزار شمال محافظة المنيا.

 

قوات الإنقاذ النهري في المنيا  

 وعلى الفور انتقلت قوات الإنقاذ النهري وسيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين مصرع "أ.م" 35 عاما، أثناء محاولة السباحة هربا من حرارة الجو.

وتم نقل الجثة إلي مشرحة مستشفى بني مزار، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

قوات الإنقاذ النهري في المنيا وفاة شخص غرقا مركز بني مزار شمال محافظة المنيا المنيا محافظة المنيا محافظ المنيا اللواء عماد كدواني محافظ المنيا اخبار محافظة المنيا اخبار المنيا المنيا اليوم اخبار المنيا اليوم

مواد متعلقة

بعد إصابة العشرات بحالات تسمم، القبض على صاحب مطعم شهير في المنيا

إجراء عاجل بعد إصابة 41 شخصًا بتسمم غذائي في المنيا، اعرف التفاصيل

مصرع وإصابة 7 أشخاص من أسرة واحدة إثر انقلاب سيارة بالمنيا

معظهم سيدات، أسماء 23 مصابا في حادث صحراوي المنيا

إصابة 17 عاملا إثر انقلاب سيارة نقل بالمنيا

تطورات الحالة الصحية لـ 41 مصابا بتسمم غذائي داخل مطعم بالمنيا

إصابة 11 شخصا إثر انقلاب سيارة "تمناية" في المنيا

مصرع طفلة وإصابة شقيقتها ووالدتها جراء سقوطهم في بيارة ترعة بالمنيا

الأكثر قراءة

بكاء العروس يفجر الغضب من زواج عريس متلازمة داون، والإفتاء تحسم الجدل (فيديو)

بعد قليل، تعليم القاهرة تعلن نتيجة الترم الثاني لصفوف النقل

تولى نظافة المسجد بنفسه، وزير الأوقاف يكرم إمامًا ويمنحه 10 آلاف جنيه مكافأة

الحل في التصويت، رسالة قوية من علاء مبارك للمطالبين بتدويل منصب أمين الجامعة العربية

الأهلي يصدم يحيى عطية الله بهذا القرار

ندوة لاتحاد المصريين بأوروبا تنتقد تضارب سياسات "المركزي" وحكومة مدبولي، وتحذر من هروب المستثمرين

بيركبوا مراوح، التعليم تستعد لاستقبال طلاب الثانوية العامة 2025 (صور)

الخليج والجامعة العربية

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الأرز اليوم الثلاثاء بالسوق المحلية

هل يمكن إصدار كشف حساب في البطاقات المدفوعة مقدما من بنك القاهرة؟

الكندوز الصغير بـ 500 جنيه، أسعار اللحوم في الأسواق اليوم الإثنين

هل يمكن سداد فاتورة التليفون الأرضي عبر محفظة بنك مصر؟

المزيد

انفوجراف

جامعتان و14 كلية.. الموافقة على إنشاء جامعات وكليات جديدة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من هم الأغوات وفضلهم ومهامهم وأول ظهور لهم؟

هل يلزم على الحاج المبيت بمكة بعد طواف الوداع؟، الإفتاء توضح آراء الفقهاء

سنة أم واجب؟.. الإفتاء توضح أقوال الفقهاء في حكم طواف الوداع

المزيد
الجريدة الرسمية