مصرع شخص غرقا بحوض ري في المنيا

لقى شخص مصرعه غرقا أثناء السباحة هربا من الحر في إحدى قرى مركز بني مزار شمال محافظة المنيا.

وكانت الأجهزة الأمنية، تلقت إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن غرق عامل زراعي في حوض لري الأرض الزراعية بطريق قرية شمس الدين التابعة إداريا لمركز بني مزار شمال محافظة المنيا.

قوات الإنقاذ النهري في المنيا

وعلى الفور انتقلت قوات الإنقاذ النهري وسيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين مصرع "أ.م" 35 عاما، أثناء محاولة السباحة هربا من حرارة الجو.

وتم نقل الجثة إلي مشرحة مستشفى بني مزار، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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