عام توريد استثنائي، المنيا تتخطى المستهدف من محصول القمح بنسبة 131%

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، تحقيق معدلات توريد قياسية خلال موسم توريد القمح المحلي لعام 2025، حيث بلغت الكميات الموردة حتى اليوم 503 آلاف و577 طنًا و383 كيلوجرامًا، بزيادة تقدر بنحو 131% عن المستهدف وهو إنجاز غير مسبوق يعكس نجاح المنظومة وفاعلية التنسيق بين مختلف الجهات المعنية.

عام توريد استثنائي

وأوضح المحافظ أن هذا التقدم الملحوظ يأتي ثمرة للجهود اليومية التي تبذلها غرف العمليات ولجان المتابعة الميدانية، إلى جانب التزام وتعاون المزارعين الذين كان لهم دور كبير في تجاوز المستهدف، حيث بلغ إجمالي التوريد فى العام الماضى 430 ألف طن فقط.

محصول القمح في المنيا

وأكد كدواني أن موسم التوريد الذي انطلق في 13 أبريل 2025 لا يزال مستمرًا بنجاح في 42 موقعًا معتمدًا من صوامع وشون وهناجر، مع تقديم كافة التيسيرات للمزارعين في إطار خطة الدولة لدعم منظومة الأمن الغذائي وزيادة الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية.

وأشار المحافظ إلى أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع مديريات التموين والزراعة وكافة الجهات الرقابية، لضمان انسيابية حركة التوريد والتعامل الفوري مع أي معوقات، مؤكدًا أن ما تحقق يعد نموذجًا يحتذى به في التخطيط والتنفيذ والرقابة الفعالة.

وكيل التموين بالمنيا: لجان الفحص والتسلم مستمرة في أداء مهامها اليومية

من جانبه، أوضح المهندس عبدالباسط عبد النعيم، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن لجان الفحص والتسلم مستمرة في أداء مهامها اليومية بدقة لضمان استلام القمح وفق المواصفات المعتمدة، مشيرًا إلى انتظام العمل داخل المواقع وتحقيق أعلى معدلات الأداء والكفاءة، بما يواكب طموحات الدولة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح ودعم الاقتصاد الوطني.

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