الثلاثاء 10 يونيو 2025
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القبض على والد العريس المتسبب في إصابة شخصين خلال حفل زفاف بقنا

إسعاف
إسعاف

 ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، القبض على المتهم في إصابة شاب وصغير بطلق ناري، خلال حفل زفاف نجله عن طريق الخطأ في قرية شنهور، مركز قوص، جنوب محافظة قنا.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، تلقت إخطارًا من مركز شرطة قوص يفيد بإصابة صغير وشاب بطلق ناري خلال حفل زفاف في قرية شنهور التابعة لدائرة المركز. 

وبعد الفحص تبين إصابة م.م، يبلغ من العمر 25 عامًا، وأ.ح. يبلغ من العمر 11 عامًا بطلق ناري في حفل زفاف على يد أ، يبلغ من العمر 60 عامًا، والد العريس عن طريق الخطأ، في قرية شنهور مركز قوص.

وتم ضبط المتهم والسلاح المستخدم وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها. 

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